Бастрыкин поручил возбудить дело о развале городского транспорта в Волгограде

Председатель СК России поручил сотрудникам волгоградского следственного управления возбудить уголовное дело по обращениям жителей, сообщивших о разрушении транспортной инфраструктуры. Утром 17 октября, напомним, волгоградцы вновь обратились к Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

– В сентябре текущего года по поручению председателя СК России следственными органами СК России по Волгоградской области организовано проведение доследственной проверки по обращению жителей города Волгограда с жалобой на разрушение транспортной инфраструктуры, – сообщили в пресс-службе СК России. – В настоящее время жители Волгограда записали очередное видеообращение, в котором указывают на то, что администрация Волгограда игнорирует требования тысяч граждан восстановить движение троллейбусов. Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Буравцову Д.В. возбудить уголовное дело по доводам в обращениях граждан и представить доклад.

Ход и результаты расследования уголовного дела будут взяты на контроль центральным аппаратом СК России.

Очередное обращение к главе СКР жители Кировского района Волгограда записали на видео накануне. Волгоградцы, как ранее сообщало ИА «Высота 102», просили Бастрыкина возбудить уголовное дело и дать оценку действиям местных чиновников. Волгоградцы убеждены, что городские власти намеренно разрушают экологический электротранспорт. Активисты уже не первый год выступают за возвращение на линию троллейбуса №18.

Вместо этого, напомним, мэрия Волгограда в начале октября вывела на маршрут пять автобусов.