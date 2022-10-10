На маршрут №18 выпустили 5 автобусов вместо троллейбусов, о которых просили волгоградцы

В Волгограде сегодня, 10 октября, на маршрут №18, связывающий Советский и Кировский районы выпустили пять тестовых автобусов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации города.

– По запросам волгоградцев о возобновлении транспортного сообщения между улицей Тополевой и остановкой «Обувная фабрика» муниципалитет организовал с 10 октября работу нового автобусного маршрута № 18, – уведомили в мэрии Волгограда. – В тестовом режиме линию обслуживают 5 единиц подвижного состава большой вместимости, в случае необходимости в расписание движения будут вноситься изменения.

Схема движения автобусов №18 «Обувная фабрика» – ул. Тополевая:

–«Ул. Автомобилистов»

– «ВолГУ»

– «ТРЦ «Акварель»

– «Горная Поляна»

– «Санаторий Волгоград»

– «Энергетический колледж»

– «Руднева»

–«Ул. Закавказская»

– «ЦКД «Авангард»

– «Колледж Вернадского»

– «Школа №107»

– «503-й микрорайон»

– «Ул. Лавровая»

– «Больница №9»

– «Ул. Тополевая».

– Протяженность маршрута составляет порядка 8 километров, подвижной состав курсирует с интервалом 10-12 минут. В первый рейс со стороны Кировского района автобус отправляется в 5.30, а со стороны Советского – в 5.52, – сообщают в городской администрации.

Хотя транспортное сообщение между Советским и Кировским районом таким образом отчасти и восстановлено, главное требование жителей Волгограда все же не соблюдено. Напомним, что на протяжении многих лет горожане настаивали на возрождении именно троллейбусного маршрута, поскольку считают данный вид транспорта самым экологичным.

С просьбой разобраться в ситуации жители Волгограда совсем недавно обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. А с требованием провести проверку к своим коллегам в Волгограде ранее выступал глава СКР Александр Бастрыкин.