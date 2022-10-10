Общество

На маршрут №18 выпустили 5 автобусов вместо троллейбусов, о которых просили волгоградцы

Общество 10.10.2022 13:05
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10.10.2022 13:05


В Волгограде сегодня, 10 октября, на маршрут №18, связывающий Советский и Кировский районы выпустили пять тестовых автобусов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации города. 

– По запросам волгоградцев о возобновлении транспортного сообщения между улицей Тополевой и остановкой «Обувная фабрика» муниципалитет организовал с 10 октября работу нового автобусного маршрута № 18, – уведомили в мэрии Волгограда. – В тестовом режиме линию обслуживают 5 единиц подвижного состава большой вместимости, в случае необходимости в расписание движения будут вноситься изменения.

Схема движения автобусов №18 «Обувная фабрика» – ул. Тополевая: 

 

–«Ул. Автомобилистов» 

– «ВолГУ» 

– «ТРЦ «Акварель» 

– «Горная Поляна» 

– «Санаторий Волгоград» 

– «Энергетический колледж» 

– «Руднева» 

–«Ул. Закавказская» 

– «ЦКД «Авангард» 

– «Колледж Вернадского» 

– «Школа №107» 

– «503-й микрорайон» 

– «Ул. Лавровая» 

– «Больница №9» 

– «Ул. Тополевая». 

Протяженность маршрута составляет порядка 8 километров, подвижной состав курсирует с интервалом 10-12 минут. В первый рейс со стороны Кировского района автобус отправляется в 5.30, а со стороны Советского – в 5.52, – сообщают в городской администрации. 

Хотя транспортное сообщение между Советским и Кировским районом таким образом отчасти и восстановлено, главное требование жителей Волгограда все же не соблюдено. Напомним, что на протяжении многих лет горожане настаивали на возрождении именно троллейбусного маршрута, поскольку считают данный вид транспорта самым экологичным. 

С просьбой разобраться в ситуации жители Волгограда совсем недавно обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. А с требованием провести проверку к своим коллегам в Волгограде ранее выступал глава СКР Александр Бастрыкин. 

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