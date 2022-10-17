Бастрыкина просят посадить чиновников Волгограда из-за автобусов

Жители Кировского района Волгограда записали видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину с коллективным заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц городской администрации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заявление, люди требуют привлечь чиновников к ответственности «за разрушение городского электротранспорта».

— Уважаемый Александр Иванович, жители Кировского района города Волгограда снова обращаются к вам за помощью! Нам известно, что в городе Орле за разрушение троллейбусного движения и за замену троллейбусов на автобус — по вашему поручению были возбуждены уголовные дела в отношении чиновников городской администрации и руководства электротранспортного предприятия, — цитирует информагентство возмущенных жителей. — У нас в Волгограде происходят такие же преступные действия. Администрация Волгограда игнорирует требования тысяч граждан восстановить движение троллейбусов, разрушает новые троллейбусные линии и навязывает автобус.

По словам волгоградцев, за восстановление троллейбусного движения и против замены троллейбусов на автобус жителями Кировского района собраны тысячи подписей.

— В администрацию Волгограда поданы десятки обращений с требованием запустить троллейбусы в нашем районе. О необходимости восстановления движения троллейбусов письменно заявили и больница, и центр соцзащиты. В каждом обращении и на каждом подписном листе было указано: АВТОБУСЫ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ! — заявляют местные жители. — Но 10 октября 2022 года администрация Волгограда сделала только хуже, навязав вместо троллейбусов автобус, что приведет к еще большему отравлению района выхлопными газами и снизит качество нашей жизни. У нас один из самых больших районов города. Здесь живут многодетные семьи с детьми, школьники и студенты, пенсионеры и инвалиды. Поэтому нам здесь нужен электротранспорт, нужен транспорт без выхлопных труб и копоти.

Люди требуют возбуждения уголовных дел и восстановления движения троллейбусов.

— Мы снова направляем вам коллективное обращение и обращаемся открыто к вам за помощью. Мы просим следственный комитет России на основании данного обращения, материалов процессуальной проверки и в целях защиты наших законных интересов, возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц городской администрации за преступные действия по разрушению нашего города, — резюмируют недовольные политикой властей волгоградцы.

Ранее информагентство сообщало о том, что Володин услышал просьбу волгоградцев о возвращении троллейбусов в Кировский район Волгограда. В мэрии Волгограда в свою очередь пояснили, что 10 октября на маршрут № 18, связывающий Советский и Кировский районы города-героя выпустили пять тестовых автобусов.

Скриншот и видео: Электротранспорт Волгограда / youtube.com