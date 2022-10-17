Федеральные новости

«У нас свой путь»: в России новыми законами «задушат» пропаганду ЛГБТ и педофилии

Федеральные новости 17.10.2022 14:53
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17.10.2022 14:53


В России уже к концу текущего года могут вступить в силу новые законы, направленные против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщат ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Госдумы. Сегодня, 17 октября, в ГД прошли парламентские слушания по законодательным инициативам.  

– Тема очень важная, — подчеркнул, открывая слушания, Вячеслав Володин и озвучил результаты исследований ВЦИОМ, согласно которым за последние 10 лет в два раза возросло число россиян, убежденных, что в стране процветает пропаганда ЛГБТ. 

Новые законы, по мнению Вячеслава Володина, позволят  российским семьям не бояться за будущее детей и не думать «о том, какой будет показан спектакль, так как сегодня это все зачастую несет в себе разрушающие ценности».

Мы должны гарантировать право человеку на семью, на возможность рожать детей, воспитывать их, – подчеркнул спикер Госдумы. – Потому что, если так дальше пойдет, у нас с вами ситуация будет трагична. Мы защищаем от той тьмы, которая все больше и больше распространяется в мире.

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн уточнил, что запреты будут наложены на пропаганду ЛГБТ, педофилии, а также демонстрацию ЛГБТ и на информацию, побуждающую к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кинематографе и в рекламе.

Мы предлагаем распространить запрет на пропаганду ЛГБТ безотносительно возраста: не только для детей, как сегодня, — подчеркнул Хинштейн.

Штрафы за пропаганду педофилии в случае принятия законопроектов могут достигать 10 млн рублей.

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина уверена, что понятие нетрадиционных семейных отношений нужно законодательно закрепить, чтобы появились рычаги воздействия. 

У нас свой путь развития, нам не нужны европейские навязывания нетрадиционных отношений, — сказала она.

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