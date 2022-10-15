Здравоохранение

Волгоградский онколог назвал признаки раннего рака груди

Здравоохранение 15.10.2022 14:43
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15.10.2022 14:43



Сегодня, 15 октября отмечается Всемирный день  борьбы с раком груди. Как сообщает ИА "Высота 102", заведующий онкологического отделения хирургических методов лечения №6 Волгоградского онкоцентра Сергей Теличко рассказал волгоградкам, почему не стоит бояться идти к онкологу.

- Рак молочной железы является одним из самых распространенных онкологических заболеваний в России и мире. Однако современные диагностические возможности позволяют выявить заболевания на самых ранних стадиях, а в случае с онкологией  своевременная диагностика – залог успеха в лечении. При выявлении злокачественного новообразования в молочной железе на 1-2 стадии перспектива излечения, а также длительной ремиссии достигает 90%, - сообщил врач.

- Неблагоприятная экология окружающей среды, наследственность, гинекологические заболевания, прерывание беременности, отказ от грудного вскармливания, оперативные вмешательства на молочной железе, гормональные нарушения, чрезмерное пребывание на солнце, травмы – это основные факторы в развитии рака молочной желез, - продолжил онколог.

При этом стоит отметить, что рак молочной железы - это одно их немногих онкологических заболеваний, где самодиагностика чрезвычайно эффективна. Самообследование должно проводиться каждый месяц после окончания менструации перед зеркалом. Насторожить должны любые изменения в груди: изменение цвета и форма кожных покровов молочной железы, втяжение или локальное углубление кожных покровов, «лимонная корка», втяжение или шелушение, выделения, наличие уплотнения в самой молочной железе или в подмышечной области.

- При этом, даже если ничего не беспокоит пациентку, начиная с 40-летнего возраста, необходимо регулярно проходить маммографию. Маммография — это «золотой стандарт» диагностики рака молочной железы, безальтернативный метод выявления всех известных вариантов рака молочной железы, в том числе – непальпируемого. Маммография занимает считанные минуты, входит в программу диспансеризации и  доступна и эффективна, - рассказал  Сергей Теличко.

Прежде всего внимание своему здоровью следует уделить женщинам с отягощенной наследственностью, то есть тем, у кого близкие родственницы болели различными онкозаболеваниями. Регулярно проходить обследование должны женщины с различными формами мастопатии и доброкачественными новообразованиями.

Что делать, если женщина самостоятельно обнаружила проблемы  в молочной железе, либо по результатам обследования пациентке рекомендуют обратиться к онкологу?

- Прежде всего такие пациентки направляются в центр амбулаторной онкологической помощи, где проведут все необходимые исследования, затем, по принципу «зеленого коридора», пациентка направляется в головное учреждение – Волгоградский областной клинический онкодиспансер. Здесь принимается решение о тактике лечения, в том числе с применением операционных методов, - продолжил врач.

Также Сергей Теличко просит женщин не бояться ложиться «под нож».

- В нашем учреждении есть возможность проведения восстановительной операции после мастэктомии. В онкоцентре ежегодно проводится порядка 150 реконструктивно-восстановительных операций после мастэктомии, причём открытие нового корпуса с введением в эксплуатацию нового оперблока позволит увеличить объёмы оказания такой помощи. Отмечу, что восстановительная операция для женщин после оперативного лечения рака груди проводится бесплатно по полису обязательного медицинского страхования, - заверил онколог.


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