Спорт

«Ессентуки» после разгрома от волгоградского «Ротора» подвергли экзекуции

Спорт 14.10.2022 21:17
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14.10.2022 21:17


В матче 13-го тура первенства второй лиги «Ротор» из Волгограда со счетом 6:0 разгромил ставропольский клуб «Ессентуки». Как сообщает ИА «Высота 102», после окончания встречи соперников сине-голубых заставили с ускорением бегать по полю. 



— Феерически. Пока игроки «Ротора» праздновали победу со своими фанами, главный тренер «Ессентуков» заставил своих подопечных сделать 6 ускорений по 100 метров — исходя из количества пропущенных мячей (0:6). Некоторые в конце, говорят, попадали… — цитирует информагентство Telegram-канал «ФНЛ с Ильёвым». 

На трибунах в курортном городе волгоградских игроков поддерживали несколько десятков преданных фанатов. Игра состоялась в самый разгар рабочей пятницы. 

Известный российский журналист Сергей Ильёв также отметил, что болельщики «Ротора» захватили Ессентуки. 

— Если не знать, где проходит матч, не скажешь, что для волгоградцев он выездной. Три огромных флага, топовая поддержка сине-голубых! — заключил футбольный эксперт. 

Фото и видео: Telegram-канал «ФНЛ с Ильёвым» / Павел Мирошкин ИА «Высота 102»   

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