Спорт

«Были в ударе»: волгоградский «Ротор» разгромил «Ессентуки» - 6:0

Спорт 14.10.2022 15:37
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14.10.2022 15:37



Волгоградский «Ротор» в матче 13-го тура первенства второй лиги разгромил «Ессентуки» со счётом 6:0. На трибунах сине-голубых поддерживало несколько десятков болельщиков – игра прошла в разгар рабочего дня в курортном городе.

С первых минут встречи волгоградцы на правах фаворита  взяли мяч под свой контроль и перевели игру на чужую половину поля. Первый момент у гостей возник на 16-й минуте, когда Сергей Обивалин пытался замкнуть головой подачу со стандарта от Кирилла Родионова, но удар пришёлся прямо в руки вратарю соперника. На 23-й минуте Андрей Козлов, находясь в штрафной противника, нанёс опасный удар в верхний угол ворот, с которым успешно справился голкипер. Через пару минут волгоградцы разыграли комбинацию, в завершении которой принял участие Козлов, но попасть  точно в цель у него снова не получилось. 

Еще одна неудачная попытки атаковать ворота соперника была зафиксирована на 26-й минуте. Полузащитник сине-голубых Илья Сафронов длинной передачей вывел Артёма Максименко один на один с вратарём, но тот не смог нанести точный удар и мяч прокатился рядом со штангой. 

Наконец, на 27-й минуте "Ротор" заработал право на пенальти. Футболист "Ессентуков" при угловом нарушил правила, завалив на поле капитана волгоградской команды Сергея Зуйкова, который сам же и реализовал одиннадцатиметровый. Через пять минут после гола Зуйков сделал голевую передачу на Сафронова, который удвоил счёт в матче.

Во втором тайме ситуация на поле не сильно поменялась. "Ротор" решил не откладывать дело в долгий ящик и сразу после выхода на поле Андрей Козлов после паса Максименко забил третий мяч, уверенно разобравшись с обороной и  голкипером "Ессентуков". На 66-й минуте уже сам Максименко отличился - нанес  голевой удар с угла штрафной хозяев. Через несколько минут игрок  мог оформить дубль, когда ему отдал пас Магомед Магомедов, но Артём не дотянулся до мяча и не сумел замкнуть передачу. 

Тем не менее, Максименко всё же смог ещё раз отличиться на 74-й минуте. После дальнего заброса Алексея Бутаревича Артём снова в том же стиле  разобрался с обороной хозяева. Подопечные Алексея Стукалова решили не останавливаться на достигнутом и под самый занавес встречи установили окончательный счёт в игре. После подачи с углового Ризвана Ахмедханова в верховой борьбе за игровой снаряд преуспел Сергей Обивалин и головой отправил шестой мяч  в ворота Ессентуков.

"Ротор" после убедительной победы  временно сравнялся с "Черноморцем" и "Чайкой" по набранным очкам - у всех по 27. Но конкурентам волгоградцев в этом туре предстоит ещё провести свои поединки.

Иван Тюгаев

Фото Единого фан-портала болельщиков "Ротора" VK

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