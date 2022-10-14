«Были в ударе»: волгоградский «Ротор» разгромил «Ессентуки» - 6:0









Волгоградский «Ротор» в матче 13-го тура первенства второй лиги разгромил «Ессентуки» со счётом 6:0. На трибунах сине-голубых поддерживало несколько десятков болельщиков – игра прошла в разгар рабочего дня в курортном городе.





С первых минут встречи волгоградцы на правах фаворита взяли мяч под свой контроль и перевели игру на чужую половину поля. Первый момент у гостей возник на 16-й минуте, когда Сергей Обивалин пытался замкнуть головой подачу со стандарта от Кирилла Родионова, но удар пришёлся прямо в руки вратарю соперника. На 23-й минуте Андрей Козлов, находясь в штрафной противника, нанёс опасный удар в верхний угол ворот, с которым успешно справился голкипер. Через пару минут волгоградцы разыграли комбинацию, в завершении которой принял участие Козлов, но попасть точно в цель у него снова не получилось.





Еще одна неудачная попытки атаковать ворота соперника была зафиксирована на 26-й минуте. Полузащитник сине-голубых Илья Сафронов длинной передачей вывел Артёма Максименко один на один с вратарём, но тот не смог нанести точный удар и мяч прокатился рядом со штангой.





Наконец, на 27-й минуте "Ротор" заработал право на пенальти. Футболист "Ессентуков" при угловом нарушил правила, завалив на поле капитана волгоградской команды Сергея Зуйкова, который сам же и реализовал одиннадцатиметровый. Через пять минут после гола Зуйков сделал голевую передачу на Сафронова, который удвоил счёт в матче.





Во втором тайме ситуация на поле не сильно поменялась. "Ротор" решил не откладывать дело в долгий ящик и сразу после выхода на поле Андрей Козлов после паса Максименко забил третий мяч, уверенно разобравшись с обороной и голкипером "Ессентуков". На 66-й минуте уже сам Максименко отличился - нанес голевой удар с угла штрафной хозяев. Через несколько минут игрок мог оформить дубль, когда ему отдал пас Магомед Магомедов, но Артём не дотянулся до мяча и не сумел замкнуть передачу.





Тем не менее, Максименко всё же смог ещё раз отличиться на 74-й минуте. После дальнего заброса Алексея Бутаревича Артём снова в том же стиле разобрался с обороной хозяева. Подопечные Алексея Стукалова решили не останавливаться на достигнутом и под самый занавес встречи установили окончательный счёт в игре. После подачи с углового Ризвана Ахмедханова в верховой борьбе за игровой снаряд преуспел Сергей Обивалин и головой отправил шестой мяч в ворота Ессентуков.





"Ротор" после убедительной победы временно сравнялся с "Черноморцем" и "Чайкой" по набранным очкам - у всех по 27. Но конкурентам волгоградцев в этом туре предстоит ещё провести свои поединки.





Иван Тюгаев





Фото Единого фан-портала болельщиков "Ротора" VK