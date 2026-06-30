



Тело пропавшей около двух недель назад жительницы Палласовского района нашли в заброшенном доме. Оказалось, что во время совместного застолья знакомый убил ее несколькими ударами в лицо и в шею.

– Тело 46-летней жительницы села Савинка Палласовского района обнаружили в нежилом доме. По результатам судебно-медицинской экспертизы, она скончалась из-за тупой травмы шеи и перелома подъязычной кости, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Разматывая цепочку событий, следователи быстро вышли на след одного из местных жителей, который пару недель назад оказался с женщиной в одной компании.

– Выпивая, гости вдруг начали ссориться. Не сдерживая себя в проявлении эмоций, подозреваемый несколько раз ударил женщину по лицу и в область шеи. Осознав, что удары оказались смертельными, местный житель решил замести следы преступления и вынес тело из дома своего знакомого, – прокомментировали в Следственном управлении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый в расправе мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото из архива V102.ru