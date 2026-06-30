



Больше тысячи студентов поработают этим летом на железной дороге. Почти треть из них встретит пассажиров в качестве проводников.

– Всего летом на железнодорожных предприятиях Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей будут трудоустроены 1170 бойцов студенческих отрядов, – сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги. – Должность проводника для себя выбрали 850 из них.

О студентах, которые совмещают работу с романтикой долгих путешествий по стране, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельных материалах. По словам начинающих сотрудников, все профессиональные тяготы им перекрывают необыкновенные пейзажи, знакомства с коллегами и с пассажирами.

– Так уж повелось, что в поезде всем очень приятно кушать. Дожидаясь отправления, многие пассажиры сразу же накрывают стол. Когда я подхожу к ним с повторной проверкой документов, они частенько угощают нас чем-то вкусненьким. Кстати, лучше всех нас понимают пассажиры, которые когда-то работали в поездах. Они в курсе всех тонкостей и без лишних слов угадывают, когда тебе очень сложно, и ты нуждаешься в поддержке. Очень приятно, когда к нам забегают дети и со словами «Это вам просто так» дарят конфеты, – рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» проводница Екатерина Семина. – Нередко, прощаясь с нами на станциях, пассажиры говорят: «Нам было очень приятно с вами ехать». Все это очень подбадривает в моменты сильной усталости.

Фото Андрея Поручаева