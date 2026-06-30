В Волгограде возобновили вставшую на паузу работу аэропорта





В Волгограде после объявления беспилотной опасности работу аэропорта поставили на паузу на пять часов.

О наложенных Росавиацией ограничениях стало известно сегодня в 00:41. Зеленый свет готовящимся к вылетам самолетам в авиагавани дали в 5:46.

За это время существенных подвижек в расписании аэропорта не случилось. Пока в Волгограде задерживается отправка рейса в Сургут – вместо 00:45 он вылетит в 07:00.

Беспилотную опасность объявили в регионе накануне поздним вечером. Действовавшая более семи часов угроза отступила от Волгоградской области сегодня в 5:42.

Фото Андрея Поручаева