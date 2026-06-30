Имущество многодетного папаши, который забыл о своем долге перед тремя детьми, арестовали приставы. Как сообщили в УФСПП по Волгоградской области, мужчина накопил долг по алиментам в размере почти 370 тысяч рублей. При этом средства на банковских счетах он не хранил. Попасть на территорию коттеджа в Кировском районе Волгограда сотрудникам управления долгое время не удавалось. До тех пор, пока мужчина не разместил в интернете объявление о сдаче дома для проведения праздничных мероприятий.