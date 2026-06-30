Жителям Михайловки после ракетного удара выдали ключи от подвалов





В городе Михайловка Волгоградской области сотрудники управляющих компаний передали дубликаты ключей от подвалов старшим по домам.

– Обратившись к старшему по своему дому, горожане смогут сделать и собственные дубликаты ключей, – отметили в администрации. – Вся подробная информация и объявления уже размещены в подъездах ваших домов. Пожалуйста, позаботьтесь о своей безопасности заранее.

После объявления ракетной опасности сотрудников УК обязали оперативно открывать все заглубленные помещения в домах. В администрации Волгограда заявляют, что оповещения о возможной атаке ракетами рассылаются по организациям в течение 3-5 минут. Однако, по словам самих горожан, нередко открытия дверей в подвалы им приходится ждать значительно дольше.

Фото Павла Мирошкина