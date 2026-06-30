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Общество

Вкус родом из детства: откуда в Волгоградской области появился тутовник, и почему его почти не рвут сейчас

Общество 30.06.2026 06:54
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30.06.2026 06:54


Падая на землю, переспевшие ягоды тутовника покрывают асфальт темно-фиолетовым «колером». «В наше время он бы даже не успел дозреть», - вспоминая себя на верхушке одного из деревьев, с фиолетовым «ободком» вокруг губ, шутят волгоградцы, которым слегка за 30. Как шелковица появилась в городе на Волге? Почему ее не особо приветствуют дачники? И что можно приготовить из ягод, которые в разгар сезона лежат буквально под ногами? Ответы на эти и другие вопросы – в материале ИА «Высота 102».

Прижился не с первой попытки

В 1720 году император Петр I повелел учредить первый шёлковый завод на Ахтубе. Относительно неплохо дела предприятия шли до момента кончины купца Духова. После возродить производство на территории современной Волгоградской области пытались императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II. В 1772 году именно Екатерина издала приказ об Ахтубинских шелковых заводах, предписав крестьянам платить подати шелком, а также работать дома и оставлять результат своих трудов себе.

В Заволжье, в немецких колониях деревья сажали ради тутового шелкопряда. Потом их использовали при создании зеленого кольца Сталинграда, в том числе в парковой зоне Мамаева Кургана. Тутовник также активно высаживали и в обычных жилых дворах, – рассказывает краевед Анна Степнова.

Деревья вытягиваются до 18 метров 

Шелковица, а в народе – просто тутовник или тютя считалась любимым лакомством детворы. Ее урожай, конечно, собирали и для приготовления блюд, однако из-за «хрупкости» ягоды использовали чаще всего лишь для переработки.

Родина тутовника – Закавказье и Средняя Азия, поэтому в наших условиях он чувствует себя весьма неплохо. Конечно, зимой дерево может подмерзать, однако вы и сами видите, что в последние годы зимы стали значительно более теплыми, – говорит кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры садоводства и защиты растений Татьяна Орлова. – Конечно же, шелковица – это не яблоня, у которой насчитываются тысячи сортов. Лично я навскидку могу вспомнить не более 16 из них. Среди белоплодных – «Белый королевский», «Невеста», «Смуглянка», а из темноплодных – «Галиция» и «Шелли».


В природе раскидистое дерево, усыпанное маленькими черными ягодками, вырастает до 15-18 метров в высоту. Его растущие в более «тепличных условиях» собратья вытягиваются до шести метров, дотягиваясь до второго этажа многоэтажки.

На самом деле тутовник не так часто разводят в наших краях. Почему? Во-первых, его достаточно трудно собирать – только с земли. А, значит, под деревом все время должна лежат либо ткань, либо клеенка, – рассуждает специалист. – Во-вторых, ягода абсолютно нетранспортабельна. Она хранится максимум один – два дня. Многочисленные плоды тутовника по этой причине чаще всего отправляют на переработку, делая из них варенье, джемы или компоты.

Вареники с тутовником - самое милое дело

К слову, о кулинарии. Местным деликатесом, который имел бы все шансы претендовать на место в меню локальной кухни, волгоградские хозяйки называют вареники с тутовником.

– Вареники с тутовником – самое милое дело, – подтверждает Анна Степнова. – А вообще я люблю есть ягоду и просто так. У меня во дворе стоят совсем молодые деревья. Соседи недавно посадили их, а вот собирать плоды им не очень хочется. Современным детям в свою очередь внушают, что немытое есть нельзя. Да и пачкать одежду в фиолетовых пятнах – тоже. Да, на дерево тоже лучше не лезть. Когда они видят, что я срываю ягоды и сразу кладут их в рот, они смотрят на меня с удивлением: «А что, так было можно?».


А вот волгоградка Татьяна Немчинова использовала собранный в миску тутовник для пирога. 

Для теста ей понадобилось:

– 4 яйца;

– половина стакана сахара;

– один стакан муки;

– половина банки сгущенки:

– 30 граммов сливочного масла.

Для приготовления теста яйца необходимо взбить в пену, постепенно добавляя в нее сахар. К получившейся массе ввести сгущенку, сливочное масло и муку. Аккуратно перемешать и выложить в форму. Для крема Татьяна Немчинова взбивает вареную сгущенку с половиной пачки сливочного масла.


Получившийся корж волгоградка разрезает на две части. Основание пирога щедро промазывает кремом и застилает слоем свежей малины. Далее выкладывает верхний корж, вновь промазывая его кремом. Для украшения и придания вкусу пикантности выкладывает сверху ягоды тутовника.

Фото Геннадия Гуляева и Татьяны Немчиновой 

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