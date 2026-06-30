В Волгоградской области уничтожили украинские беспилотники





В Волгоградской области сегодняшней ночью уничтожили украинские дроны. Всего над территорией страны ликвидировали 419 БПЛА самолетного типа.

Целями беспилотников стали Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Республика Крым. Ночную атаку сегодня также отражали в Краснодарском крае, Владимирской и Волгоградской, Калужской и Орловской, Рязанской и Липецкой, Саратовской и Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях. Смертоносные летательные аппараты направлялись и в сторону Московской области.

Беспилотную опасность объявили в регионе накануне вечером. О ликвидации угрозы представители РСЧС сообщили в 5:42. Однако спустя полтора часа в регионе вновь заявили о возможном ударе беспилотников.

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