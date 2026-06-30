Каждый второй волгоградец пожаловался на регулярные переработки





В Волгограде одно из федеральных агентств по поиску работы подвело итоги исследования соблюдения трудового законодательства. Данные экспертов оказались неутешительными – каждый второй опрошенный житель региона сообщил о регулярных переработках.

- Порядка 53% трудоустроенных волгоградцев регулярно перерабатывают, и лишь каждый третий укладывается в установленную норму рабочего времени. Чаще всего участники опроса, работающие сверхурочно, сообщают о дополнительной нагрузке в 11—25% от нормы. В среднем же переработки увеличивают рабочее время на 26% в месяц, - подчеркнули специалисты.

Львиная доля дополнительной работы ложится на плечи сотрудников в возрасте до 35 лет. В этой категории на переработку пожаловались 56% респондентов. Также эксперты выявили взаимосвязь с заработной платой. Среди респондентов с зарплатой выше 150 тыс. рублей доля перерабатывающих достигает практически двух третей.

Отметим, среди профессий переработки чаще всего свойственны курьерам, складским работникам, операторам кол-центров, программистам, секретарям и дизайнерам. Также лидируют медсестры, врачи и воспитатели.

Фото из архива ИА «Высота 102»