В Волгограде построили по 60 квадратных сантиметров жилья на человека

Эксперты РИА Рейтинг оценили результаты жилищного строительства в Волгограде по итогам 2025 года. По данным опубликованного исследования, город-герой оказался в первой половине списка из 100 городов, заняв 47-е место.

Так, в Волгограде в 2025 году было введено в эксплуатацию по 0,614 квадратных метров жилья на каждого жителя. Общий объем построенного жилья составил 623 тысячи квадратов. Это на 8,3% больше, чем было в предыдущем году. Удельный вес городского жилья в общем объеме региона превысил половину от площади всех построенных домов – 53,1%. А обеспеченность собственными квадратными метрами в расчете на одного жителя составила 27,2 квадратов.

Лидером рейтинга стал город Кызыл, расположенный в республике Тыва. В прошлом году здесь было введено в эксплуатацию по 2,348 квадратного метра на каждого жителя. На втором месте расположился Краснодар с показателем 2,151 кв.м. А замкнула тройку лидеров Тюмень – 1,986 квадратных метров. Интересно, что Москва заняла по этому показателю лишь 56-е место в рейтинге. В российской столице было построено всего 0,560 квадратных метров в расчете на каждого жителя. Однако по объему построенного жилья в абсолютном значении Москва лидирует. В прошлом году в столице возвели жилья в объеме 7,4 миллиона квадратных метров.

В замыкающую рейтинг группу входят три города России, в которых объем введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 квадратного метра. Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2025 году введено в Мурманске (0,03 квадратного метра), Петропавловске-Камчатском (0,08 квадратного метра) и Комсомольске-на-Амуре (0,09 квадратного метра). Еще в пяти городах – Братске, Тольятти, Белгороде, Дзержинске и Магадане – в 2025 году введено менее 0,2 квадратного метра жилья на человека.

А по уровню обеспеченности жильем лучшей стала Анапа, где на каждого жителя приходится 51,2 квадратных метров. На втором месте – Краснодар с показателем 42,9 квадратного метра на человека. На третью строчку переместился Владикавказ, где на каждого жителя приходится 41,4 квадратного метра жилья.