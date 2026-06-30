Нерестовый запрет снимут с 1 июля в Волгоградском водохранилище





С завтрашнего дня, 1 июля, снимаются ограничения на рыбную ловлю в Волгоградском водохранилище. Нерестовый запрет, напомним, действовал с 1 мая согласно приказу Азово-Черноморского управления Росрыболовства. В этот период запрещалась ловля рыбы всеми орудиями добычи, за исключением одной поплавочной или донной удочки, а также спиннинга. Можно было ловить рыбу только с берега с общим количеством крючков не более 2 штук.

Также 1 июля заканчивается действие ограничений на рыбалку в реке Еруслан и ее притоках от села Беляевка в пределах административных границ Волгоградской области. Такие меры были введены в связи с нерестом с 25 апреля.

Теперь любители рыбалки могут использовать для своего хобби моторные лодки. При этом не следует забывать о правилах, предусматривающих запрет применения сетей и ловушек всех видов и конструкций, трала, а также электроудочек и арбалетов. Специальные подводные ружья использовать можно.



