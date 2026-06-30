С места в карьер: Волгоградская область начнет июль с 35-градусной жары





Перенимая эстафету у июня, запомнившегося горожанам едва ли не ежедневными дождями, второй месяц лета буквально с порога начнет согревать Волгоград.

Завтра, 1 июля, город ждет не просто теплый, а жаркий безоблачный день – температура воздуха поднимется до +31. В районах Волгоградской области столбики термометров «подтянутся» до +33 в тени.

В четверг, 2 июля, погода сделает еще один шаг навстречу настоящему волгоградскому лету – жаркому и манящему к воде. Волгоград прогреется до +32 - +34 градусов в тени. В самых южных уголках региона воздух раскалится до +35.

Фото Павла Мирошкина