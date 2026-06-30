Бочаров оценил готовность ЖКХ к отопительному сезону





Сегодня, 30 июня, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду. В совещании приняли участие заместители губернатора, глава Волгограда Владимир Марченко, представители профильных структур администрации области и города, руководители ресурсоснабжающих организаций региона.

В муниципальных образованиях уже развернуты работы по подготовке объектов к отопительному сезону. Задачи выполняются в соответствии со всеми поставленными задачами.

– Сегодня общая плановая готовность объектов составляет около 23%. Времени на проведение и завершение работ по подготовке к зиме достаточно, – отметил губернатор в ходе совещания.

К предстоящему сезону коммунальщикам предстоит подготовить более 12 тысяч многоквартирных домов, свыше 5,2 тысяч объектов социальной сферы, 46 тысяч километров сетей газо-, энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также порядка 19 тысяч объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

– Идет проектирование очень важных элементов и объектов жилищно-коммунального хозяйства Волгограда, Волжского, муниципальных образований Волгоградской области. С привлечением бюджетных средств, средств господдержки, частных инвестиций в регионе возводятся новые и ремонтируются действующие котельные, тепловые сети, другие объекты инженерной инфраструктуры, – подчеркнул глава региона.

По итогам совещания Андрей Бочаров поставил задачи:

– управляющим организациям подготовить паспорта готовности к отопительному сезону до 15 сентября;

– территориальным сетевым и ресурсоснабжающим организациям – до 1 ноября;

– муниципальным образованиям – до 20 ноября текущего года.

Напомним, 30 июня в Ворошиловском районе Волгограда губернатор Андрей Бочаров посетил модернизируемую котельную №82, а также рассказал о первых результатах последовательного обновления коммунальной инфраструктуры областного центра.

Фото: администрация Волгоградской области