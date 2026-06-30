Главное

6 причин прокатиться на скоростном трамвае Волгограда туристу Коллектив ТМК награжден орденом «За доблестный труд» Волгоградская область пережила ракетный удар: что известно к этому часу «Мы ведь уже проходили это с гречкой»: волгоградцы высказались об искусственном ажиотаже на заправках Одни просят посадить, другой – оправдать: облсуд в Волгограде решит судьбу осужденного главы Ивана Геля

Актуально

Ловили осетров, белуг, белорыбицу и стерлядь: волгоградский музей хранит редкую книгу о рыболовстве 1902 года

Гендиректор «Ротора» Кривов перед стартом сезона ответил на самые популярные и важные вопросы: подробности

«Никогда не говорили о своей боли»: как простые воспитатели из Сталинграда отстраивали город после войны

Федеральные новости

Федеральные новости
 Жители ЛДНР улучшили показатели демографии Ростовской области
Ростовская область компенсирует демографические потери за счет притока переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Как передает Привет-Ростов, среднестатистически в год регион теряет от 0,1 до 1 процента ежегодно. ...
Федеральные новости
 Качество дорог будут учитывать при установлении скоростных режимов
В России с 2027 года могут начать учитывать качество дорожной инфраструктуры при установлении оптимальных скоростных режимов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс, в настоящее время разрабатываются соответствующие методические...
Общество

Бочаров оценил готовность ЖКХ к отопительному сезону

Общество 30.06.2026 11:15
0
30.06.2026 11:15


Сегодня, 30 июня, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к  отопительному периоду. В совещании приняли участие заместители губернатора, глава Волгограда Владимир Марченко, представители профильных структур администрации области и города, руководители ресурсоснабжающих организаций региона.

В муниципальных образованиях уже развернуты работы по подготовке объектов к отопительному сезону. Задачи выполняются в соответствии со всеми поставленными задачами. 

– Сегодня общая плановая готовность объектов составляет около 23%. Времени на проведение и завершение работ по подготовке к зиме достаточно, – отметил губернатор в ходе совещания. 

К предстоящему сезону коммунальщикам предстоит подготовить более 12 тысяч многоквартирных домов,  свыше 5,2 тысяч объектов социальной сферы, 46 тысяч километров сетей газо-, энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также порядка 19 тысяч объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

– Идет проектирование очень важных элементов и объектов жилищно-коммунального хозяйства Волгограда, Волжского, муниципальных образований Волгоградской области. С привлечением бюджетных средств, средств господдержки, частных инвестиций в регионе возводятся новые и ремонтируются действующие котельные, тепловые сети, другие объекты инженерной инфраструктуры, – подчеркнул глава региона.

По итогам совещания Андрей Бочаров поставил задачи: 

– управляющим организациям подготовить паспорта готовности к отопительному сезону до 15 сентября;

– территориальным  сетевым и ресурсоснабжающим организациям – до 1 ноября; 

– муниципальным образованиям – до 20 ноября текущего года. 

Напомним, 30 июня в Ворошиловском районе Волгограда губернатор Андрей Бочаров посетил модернизируемую котельную №82, а также рассказал о первых результатах последовательного обновления коммунальной инфраструктуры областного центра.

Фото: администрация Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.06.2026 15:59
Общество 30.06.2026 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2026 15:46
Общество 30.06.2026 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2026 15:02
Общество 30.06.2026 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2026 14:24
Общество 30.06.2026 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2026 13:24
Общество 30.06.2026 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2026 12:09
Общество 30.06.2026 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2026 12:03
Общество 30.06.2026 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2026 11:24
Общество 30.06.2026 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2026 11:17
Общество 30.06.2026 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2026 11:15
Общество 30.06.2026 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2026 10:48
Общество 30.06.2026 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2026 10:27
Общество 30.06.2026 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2026 10:26
Общество 30.06.2026 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2026 09:57
Общество 30.06.2026 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2026 09:53
Общество 30.06.2026 09:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:59
Волгоградцам рассказали, куда жаловаться на закрытые убежищаСмотреть фотографии
15:46
В Волгограде прокуратура помогла 86 работникам получить зарплатуСмотреть фотографии
15:02
До миллиона пообещали выплатить волгоградцам за ущерб от ракет ВСУСмотреть фотографии
14:24
В Волгоградской области спецштаб и УФАС проверяют рост цен на топливоСмотреть фотографии
13:24
Волгоградка вошла в восьмерку выпускников России с 400 баллами по ЕГЭСмотреть фотографии
13:18
6 причин прокатиться на скоростном трамвае Волгограда туристуСмотреть фотографии
13:14
Волгоградская бегунья Анфиногентова – дважды на пьедестале в КазаниСмотреть фотографии
12:09
Штормовой ветер до 20 метров надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:03
Волгоградцам рассказали, какую инфекцию они могут привезти из Турции и ЕгиптаСмотреть фотографии
11:24
С места в карьер: Волгоградская область начнет июль с 35-градусной жарыСмотреть фотографии
11:17
Ждать бурь? На Солнце зафиксировали две крупные вспышкиСмотреть фотографии
11:15
Бочаров оценил готовность ЖКХ к отопительному сезонуСмотреть фотографии
10:48
На должность проводника - ажиотаж: больше тысячи студентов устроились на Приволжскую железную дорогуСмотреть фотографии
10:37
Волгоградские гребцы завоевали путёвку на чемпионат мира в гонке на ДраконахСмотреть фотографии
10:27
Волгоградские приставы отменили дискотеку в коттедже многодетного алиментщикаСмотреть фотографии
10:26
«Аварийность сократилась на 40%»: Андрей Бочаров оценил модернизацию коммунальной инфраструктуры ВолгоградаСмотреть фотографии
10:17
Жители ЛДНР улучшили показатели демографии Ростовской областиСмотреть фотографии
09:57
Нерестовый запрет снимут с 1 июля в Волгоградском водохранилищеСмотреть фотографии
09:53
В Волгоградской области мужчина убил знакомую несколькими ударами в лицо и шеюСмотреть фотографии
09:36
Каждый второй волгоградец пожаловался на регулярные переработкиСмотреть фотографии
09:28
Не жди диплома: как студенты колледжей получают опыт на металлургическом заводе в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:20
Угроза атаки БПЛА миновала в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:26
Без зубрежки и бессонных ночей? Школьница из Волгоградской области сдала на сотню ЕГЭ по русскому и английскому языкамСмотреть фотографии
08:04
В Волгограде построили по 60 квадратных сантиметров жилья на человекаСмотреть фотографии
07:43
В Волгоградской области уничтожили украинские беспилотникиСмотреть фотографии
07:28
Режим беспилотной опасности вновь объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:21
На гадюку похожи только внешне: волгоградцев предупредили о греющихся на солнце змеяхСмотреть фотографии
06:54
Вкус родом из детства: откуда в Волгоградской области появился тутовник, и почему его почти не рвут сейчасСмотреть фотографии
06:38
Жителям Михайловки после ракетного удара выдали ключи от подваловСмотреть фотографии
06:15
В Волгограде возобновили вставшую на паузу работу аэропортаСмотреть фотографии
 