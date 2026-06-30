



Сотрудники Волго-Ахтубинской поймы предупредили волгоградцев о змеях, которые вполне миролюбиво могут греться на солнце в разгар теплого сезона.

Больше всего тревог у горожан, поверхностно знакомых с миром природы, вызывает загримированный под опасную гадюку полоз.

– Многие ошибочно боятся змей, но этот вид – настоящее украшение нашего региона, – убеждены в природном парке. – Он широко распространен, но встречается не так часто, как хотелось бы. Весной его можно заметить уже с середины марта, но настоящее «змеиное царство» начинается с апреля. Если вы отправитесь на прогулку по пойме, будьте внимательны: полозы любят греться на солнышке.

Волгоградцам, у которых замирает дух от одного вида змей, напоминают – при своей впечатляющей внешности полоз действительно безопасен для окружающих. Не видя реальной опасности для себя, он также вполне миролюбив.

– Полоз крайне редко проявляет агрессию. Просто при встрече лучше просто полюбоваться им издалека и дать ему ползти по своим делам. Ведь это – живая частичка дикой природы, которую мы с вами бережем, – настаивают в Волго-Ахтубинской пойме.

Волгоградские биологи уже не первый год бьют тревогу из-за беспощадного уничтожения змей. По их словам, чаще всего «под нож» жители пускают водяного ужа, внешне похожего на гадюку.

– К сожалению, водяному ужу не повезло с его внешностью. Совершенно безобидное для человека существо, ошибочно принимаемое людьми за гадюку. По этой причине его и истребляют. Истребляют нещадно, – сетует волгоградский биолог Алина Урусова. – Все потому, что в представлении большинства уж – это обязательно пресмыкающееся с желтыми пятнышками на голове. Но на самом деле это справедливо только для обыкновенного ужа, а уж водяной таких спасительных «ушек» лишен.

Какие змеи обосновались на территории Волгоградской области, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельном материале.

Фото Александра Попова