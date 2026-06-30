



30 июня в Ворошиловском районе Волгограда губернатор Андрей Бочаров посетил модернизируемую котельную №82, а также рассказал о первых результатах последовательного обновления коммунальной инфраструктуры областного центра.

- Сфера ЖКХ по технологическому содержанию и социальной нагрузке — одна из сложнейших в народном хозяйстве. Поэтому решать задачи в данной отрасли необходимо на системной, последовательной основе, чем мы и занимаемся. За последние 10 лет мы направили в систему ЖКХ более 75 миллиардов рублей из различных источников, определились с планами, направлениями работы. И сегодня вышли на результат: по итогам отопительного сезона 2025 года у нас аварийность сократилась на 40%, - подчеркнул руководитель.

Глава региона обратил внимание, что проблем по-прежнему хватает и в перспективе специалистам предстоит ещё поработать и над модернизацией сетевого хозяйства, и над улучшением условий труда коммунальных работников.

Осматривая котельную, Андрей Бочаров отметил, что для развития Ворошиловского района существующих мощностей теплогенерации уже недостаточно и специалистам следует подумать над их наращиванием. Один из рассматриваемых вариантов – строительство новой котельной.

Также в рамках рабочей поездки губернатор осмотрел закупленную «Концессиями» современную спецтехнику.

Отметим, котельная №83 была построена в 1967 году. Ремонт оборудования ранее проводился более 20 лет назад. За последние годы коммунальщики попытались наверстать упущенное. Здесь были заменены все котлы, смонтированы новые дымовые трубы, обновлено оборудование для подготовки воды. По поручению руководителя регион постепенно переходит от аварийно-восстановительного к планово-предупредительному режиму работы в сфере ЖКХ.

Фото: администрация Волгоградской области