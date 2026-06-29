В Волгограде продолжаются задержания авторов видео с ракетами ВСУ









В Волгограде силовики продолжают устанавливать личности авторов видеороликов и фото, сделанных во время атаки города ракетами ВСУ 27 июня и опубликованных в Сети. Как сообщает ИА «Высота 102», 29 июня пояснения оперативникам пришлось давать жительнице региональной столицы, снявшей момент налёта.





Со слов молодой особы, поняв, что город подвергся атаке террористического киевского режима, она испугалась и взялась за телефон, чтобы снять себя на фоне происходящего за окном. Кружок, утверждает горожанка, она отправила подруге. Уже после выяснилось, что это видео попало в украинские каналы и стало доступным противнику.

Задержанная жительница Волгограда на этот раз стала героиней оперативного видео. Стоя перед камерой, девушка призвала земляков воздержаться от съемки и публикации подобного контента в Сети.

О том, какие санкции будут применены в отношении жительницы Волгограда, не сообщается. В худшем случае видео, попавшее в украинские каналы, могут трактовать как госизмену. По соответствующей статье Уголовного кодекса РФ в качестве максимального предусмотрено наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Напомним, первые задержания авторов роликов после теракта ВСУ произошли в Волгограде уже на следующий день - 28 июня. Все опубликованные в открытом доступе видео оперативно зафиксированы силовиками, работа по выявлению нарушителей запрета на фото и видеосъемку продолжается. Как показывает опыт последней задержанной, удаление контента, опубликованного ранее, не гарантирует того, что встреча с силовиками не состоится.



