В Волгограде продолжаются задержания авторов видео с ракетами ВСУ

Со слов молодой особы, поняв, что город подвергся атаке террористического киевского режима, она испугалась и взялась за телефон, чтобы снять себя на фоне происходящего за окном. Кружок, утверждает горожанка, она отправила подруге. Уже после выяснилось, что это видео попало в украинские каналы и стало доступным противнику.
Задержанная жительница Волгограда на этот раз стала героиней оперативного видео. Стоя перед камерой, девушка призвала земляков воздержаться от съемки и публикации подобного контента в Сети.
О том, какие санкции будут применены в отношении жительницы Волгограда, не сообщается. В худшем случае видео, попавшее в украинские каналы, могут трактовать как госизмену. По соответствующей статье Уголовного кодекса РФ в качестве максимального предусмотрено наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Напомним, первые задержания авторов роликов после теракта ВСУ произошли в Волгограде уже на следующий день - 28 июня. Все опубликованные в открытом доступе видео оперативно зафиксированы силовиками, работа по выявлению нарушителей запрета на фото и видеосъемку продолжается. Как показывает опыт последней задержанной, удаление контента, опубликованного ранее, не гарантирует того, что встреча с силовиками не состоится.