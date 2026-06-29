



В Волгоградской области в 2026 году приведут в порядок 32,9 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть. Работы на четырех объектах выполнят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

По информации облкомдортранса, ремонтные работы уже идут на участках опорной сети региона в Котельниковском, Калачевском, Светлоярском, Суровикинском и Нехаевском районах.

До конца текущего года завершится реконструкция участка трассы «Червленое – Калач-на-Дону» протяженностью 22,8 км. Работы на объекте, расположенном в Светлоярском и Калачевском районах, стартовали в 2025-м. Здесь изношенное покрытие восстановят методом холодной регенерации с использованием ресайклера - спецтехники, предназначенной для переработки старого асфальтобетонного покрытия и создания нового прочного основания для дорожного полотна. Также на участке укрепят обочины и примыкания, устроят остановочную площадку, пешеходное барьерное ограждение, обновят разметку и дорожные знаки.

Аналогичные работы до конца года проведут на участках трасс «Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская – Краснополье – Манино» и «Михайловка – Серафимович – Суровикино». А ремонт участка трассы «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» протяженностью 20,3 км завершат в 2027-м.

Всего в 2026 году в регионе отремонтируют 255 км автодорог.