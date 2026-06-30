



В течение учебного года на «Красном октябре» проходят мероприятия для студентов профильных колледжей. Будущим металлургам показывают: карьера на производстве начинается не после выпуска, а прямо сейчас.

Так, студенты Волгоградского технического колледжа встретились с директором по управлению персоналом Мариной Шендрик. Мероприятие прошло в рамках профориентационной работы – по духу это был не скучный лекторий, а диалог на равных.

Будущие специалисты по автоматизации технологических процессов и производств говорили о том, что для них действительно важно:

• возможно ли совмещать работу на заводе и учёбу (индивидуальный график – реальность);

• как предприятие помогает с дальнейшим образованием;

• какие соцгарантии получает молодой сотрудник.

– Помимо производственных задач мы также активно вовлекаем молодежь в научное и спортивное движение, еще со студенческой скамьи даём возможность стать участниками наших корпоративных мероприятий и проектов, – подчеркнула Марина Шендрик.





Живой пример

Волгоградец Пётр Кантур пришёл на завод ещё студентом Волгоградского технического колледжа. Сейчас он электромонтёр, а параллельно получает высшее образование. Его совет новичкам – без пафоса, по делу:

– С первого дня разбирался с новыми задачами под руководством наставника, мог обратиться к нему с любым вопросом. Сейчас получаю высшее образование – также совмещаю обучение и работу. Если есть желание и трудолюбие, то предприятие всегда окажет поддержку в профессиональном развитии и росте.

Экскурсия в «сердце» завода и разговор с руководителем

Экскурсия на производство – обязательная часть таких мероприятий. Во время встречи студенты своими глазами увидели электросталеплавильный цех № 2, пообщались с сотрудниками подразделения, ознакомились с принципами работы основного оборудования.





Также в рамках мероприятия встретились с главным метрологом и узнали, как работает центральная лаборатория метрологии. И это не разовое событие – такие встречи проводят руководители подразделений, которые уже сегодня готовы принять молодёжь в свои команды.





А что на практике?

Сейчас завершается цикл производственных практик этого учебного года. В мае-июне под руководством опытных наставников набирались новых знаний старшекурсники Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина (ВКУиНТ), Волгоградского технического колледжа, Газпром колледжа Волгоград им. И.А. Матлашова, Волгоградского политехнического колледжа имени В.И. Вернадского.

Например, студенты 3-го курса ВКУиНТ им. Гагарина направлений «Металлургическое производство» и «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» оттачивали профессиональные навыки в электросталеплавильных цехах № 2 и № 3. Изучали производственные процессы не по учебникам, а у печей.





Девушки из политехнического колледжа им. Вернадского на «Красном октябре» трудились в производственной лаборатории теплосилового цеха – осваивали химический анализ и специализированное оборудование.

– Хотелось поработать именно с высококлассными опытными специалистами, чтобы получить необходимые производственные навыки, поэтому и выбрали «Красный октябрь». Мы познакомились с оборудованием, различными методиками, научились выполнять легкие виды анализа. С такой практической базой будет гораздо проще после получения диплома освоиться на рабочем месте, – отметили студентки.





Что в итоге?

«Красный октябрь» продолжает сотрудничать с профильными образовательными учреждениями в рамках совместной подготовки кадров – проводит для студентов лекции, организует практику на производстве, трудоустраивает по индивидуальному графику работы и учебы. По отзывам наставников, молодёжь показывает отличные результаты: отзывчивость, внимательность и желание учиться.

Фото: пресс-служба предприятия.