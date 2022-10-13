В Волжском в отделе полиции умер 41-летний рецидивист

В Волжском Волгоградской области в камере для административно задержанных 10 октября скончался 41-летний мужчина. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел в отдел полиции № 2.

— 9 октября 2022 года в городской отдел полиции за совершение мелкого хулиганства был доставлен 41-летний мужчина. При помещении в камеру для административно задержанных волжанин жалоб на состояние здоровья не высказывал, телесных повреждений у него обнаружено не было. В дальнейшем в ходе проверки сотрудниками полиции у мужчины было замечено ухудшение самочувствия. Полицейские оперативно оказали ему доврачебную помощь, одновременно вызвав бригаду медиков. Несмотря на проведенные мероприятия, задержанный скончался в присутствии врачей, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В настоящее время по факту смерти мужчины назначено проведение проверки, направленной на установления всех обстоятельств произошедшего.

Журналистам информагентства удалось выяснить, что доставленный в полицию мужчина скончался на следующий день около семи часов утра. Погибший ранее привлекался к уголовной ответственности. В свое время волжанин отбывал наказание за совершение грабежа.

В СУ СКР по Волгоградской области пояснили, что по данному факту организована проверка.

Фото: архив ИА «Высота 102»