Волгоградцу грозит 7 лет за истязание беременной подруги

Расследования 12.10.2022 16:18
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12.10.2022 16:18
Перед судом в Волгограде предстанет 25-летний местный житель, который несколько дней бил и не выпускал из квартиры беременную подругу.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности), п. «е» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы беременной женщины), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Советский районный суд Волгограда.
По версии следствия, в ночь с 17 на 18 декабря 2021 года обвиняемый поссорился со своей сожительницей, сообщившей о беременности. На почве ревности мужчина стал отрицать отцовство, после чего длительное время избивал потерпевшую, угрожая расправой. После этого он запер женщину в арендованной квартире на улице Тимирязева в Советском районе. 20 декабря потерпевшей удалось воспользоваться сотовым телефоном и сообщить о своем местонахождении матери.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые освободили женщину из квартиры. Ей потребовалась госпитализация.
Расследование уголовного дела проводилось СО по Советскому району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.
Вину фигурант уголовного дела признает частично. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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