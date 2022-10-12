Волгоградцы не спешат отказываться от гаджетов на природе









Дачный сезон стимулировал жителей Волгоградской области чаще пользоваться мобильным интернетом в поездках по региону. Трафик в пригородных зонах вырос на 15% по сравнению с зимним периодом. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные с базовых станций.

Выезжать на природу жители городов стали с середины весны: в апреле поездки за город по выходным увеличивались в среднем на 5%. Максимальная активность пришлась на август и сентябрь, когда прирост составил 37%. Вероятно, жители городов отправились на дачи, чтобы собрать урожай, сделать заготовки, а также насладиться уходящим теплом.

Чаще всего для выездов выбирали не сильно удаленные от столицы региона места: в Дубовском, Городищенском и Калачевском районах количество абонентов МегаФона в выходные росло в среднем на 40% по сравнению с будними днями.

При этом, в единении с природой волгоградцы не стремились устраивать цифровой детокс. Интернет-трафик в выходной день за пределами городов составлял более 400 ТБ, это на 11% больше, чем в будние дни в этих же локациях. Этого трафика хватило бы на просмотр более 135 млн рецептов пикулей.

— С наступлением тепла многие предпочитали проводить выходные за городом. Перед стартом дачного сезона мы увеличили емкость сети, модернизировав свыше 30% всей сетевой инфраструктуры региона. В частности, инженеры улучшили пропускную способность в Дубовском, Жирновском, Камышинском, Михайловском, Среднеахтубинском, Урюпинском и других районах. Поэтому даже при быстром росте нагрузки на сеть в сельской местности мы сохраняем для клиентов высокое качество передачи данных: в результате проведенных работ скорость мобильного интернета выросла на 15%, — говорит директор МегаФона в Волгоградской области Артем Филин.



