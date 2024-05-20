В Камышине перекрыли дороги из-за торжественного марша

Сегодня, 20 мая, в городе Камышин Волгоградской области проходят торжественные мероприятия в честь 108-й годовщины со дня рождения Героя Советского Союза, легендарного летчика Алексея Маресьева, передает V102.RU.

Как сообщили в администрации Камышина, движение транспорта будет ограничено с 09.45. до 11.00 на участках дорог по ул. Некрасова в границах от кольца 3 мкр. и кольца 4 мкр, ул. Ленина в границах ул. Терешковой и ул. Некрасова для проведения возложения цветов и торжественного прохождения маршем у памятника А.П. Маресьеву.

После церемонии возложения венков и цветов к памятнику Маресьева на пересечении улиц Некрасова - Ленина торжественным маршем продут подразделения Камышинского гарнизона и кадеты.

Алексей Маресьев, напомним, является уроженцем Камышина. В годы Великой Отечественной войны летчику после ранения ампутировали обе ноги. Однако Маресьев проявил невиданные мужество и настойчивость, добившись, чтобы ему разрешили и дальше летать на боевых самолетах. Всего за время войны он совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов врага: четыре до ранения и семь после. 20 июля 1943 года во время воздушного боя он спас жизни двух советских летчиков и сбил два вражеских самолета.

В 1946 году корреспондент «Правды» Борис Полевой написал книгу «Повесть о настоящем человеке», в основу которой легла биография Алексея Маресьева (1916-2001). Автор изменил в книге фамилию летчика на одну букву.

Похоронен Алексей Маресьев на Новодевичьем кладбище в Москве.

Фото из архива V102.RU