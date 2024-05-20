В Волгоградской области повысилась опасность клещей

В РПН напоминают о мерах предосторожности для защиты от клещей во время выезда на природу. Эти насекомые, как известно, являются возбудителями болезни Лайма.
Общество 20.05.2024 08:07
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20.05.2024 08:07
В РПН напоминают о мерах предосторожности для защиты от клещей во время выезда на природу. Эти насекомые, как известно, являются возбудителями болезни Лайма.
В медучреждения региона обратились уже 765 человаек по поводу присасывания клещей. Среди них – 311 детей, сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Кровососущие насекомые затем исследуют в испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» на зараженность возбудителями КГЛ, иксодового клещевого боррелиоза, туляремии.И, как выяснилось, часть клещей, действительно, оказалась опасной. Так, инфицированность кровососущих возбудителем иксодового клещевого боррелиоза составила 0,5%.
В РПН напоминают о мерах предосторожности для защиты от клещей во время выезда на природу. Эти насекомые, как известно, являются возбудителями болезни Лайма.
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