Федеральные новости

Россияне просят спикера ГД Володина перестать «оглуплять» школьников

Федеральные новости 20.05.2024 10:18
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20.05.2024 10:18


Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сегодня, 20 мая, в своем телеграм-канале опубликовал опрос о внедрении цифровизации в современной школе. В частности, сообщает ИА «Высота 102», председатель ГД спросил у россиян, является ли, по их мнению, чрезмерным использование форматов дистанционного обучения, сокращение личного общения учителей с учениками и их родителями, отказ от бумажных учебников и др. В ответ спикеру ГД посоветовали вернуть советское образование и не «душить» детей и педагогов цифровизацией. 

Так, в частности, чрезмерной цифровизацию в школах сочли 72% принявших участие в опросе россиян (на момент проголосовали около 67 тысяч подписчиков телеграм-канала спикера ГД). Не считают лишним использование дистанционных форматов 24% участников опроса, и лишь пяти процентам оказалось все равно. 

С чем связано проведение данного опроса, не уточняется. Но в комментариях подписчики уже попросили Вячеслава Володина вернуться к советским стандартам обучения и прекратить сливать в Сеть данные школьников: 

– Отказаться от цифрового дневника и журнала, электронных учебников, витрины школьников, слива всех данных учеников и родителей! Методику преподавания и учебники верните разумные, понятные, на базе советских сделайте! Невозможно учить детей по этим программам и учебникам! Русский язык и литературу верните, чистописание, хватит оглуплять детей!

– Не должно быть принуждений регистрации на разных площадках, тем более таких, которые не защищают детей от деструктивного контента. Цифра должна быть разумной, а не заменять все! И на здоровье детей все это сказывается негативно. Огромное количество семей ограничивает доступ детей к гаджетам, а школа, наоборот, всеми силами детей туда впихивает! 

Особенно волнует сбор перс данных детей, через эти цифровые платформы! Должно быть традиционное обучение - учитель-ученик, иначе, становится не по себе, от мысли, что будет в будущем, с таким уровнем образования!

– Можно сравнить что было и что стало после начала введения этой чертовой цифровизации. И все понятно. Текучка и увольнения  учителей 90%, обучаемых и желающих учится детей стало 20-10%.  Результаты ЕГЭ и ОГЭ показали, что уровень знаний стремительно приближается к  0%. В городе-миллионнике в лицее учитель физкультуры преподает еще и историю. А географ биологию. Цифровизация образования - это уничтожение школ, учителей,  знаний, и будущего нас и наших детей!

Напомним, что накануне депутат  ГД Яна Лантратова предложила внести в КоАП статью об оскорблениях учителей. По мнению парламентария, родители и дети, допустившие неуважительное отношение к педагогу, должны нести денежное наказание. Жители Волгоградской области, принявшие участие в опросе ИА «Высота 102» большинством поддержали инициативу Лантратовой. В настоящее время предложение депутата находится на рассмотрении главы Правительства РФ Михаила Мишустина. 

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