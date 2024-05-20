Волгоградские предприниматели объединились на бизнес-встрече АБ клуба

Общество 20.05.2024 10:23 Реклама
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20.05.2024 10:23 Реклама
14 мая в Волгограде прошла бесплатная бизнес-встреча для представителей малого и среднего бизнеса – «Проекты будущего, новые бизнес-решения и пути повышения эффективности для предпринимательства». Деловое мероприятие организовал АБ клуб – социальный проект Агророс Банка.
Мероприятие посетило более 25 участников, среди которых представители разных сфер бизнеса: айти, коучинг, аэройога, реклама, швейное производство, озеленение, строительство, финансовый анализ, управленческий учет.
Для волгоградских предпринимателей это не первая встреча от АБ клуба. Мероприятия проводятся раз в квартал. Программа включала выступления экспертов, деловое общение, конкурс и фуршет.
Егор Никишанов, основатель мебельного производства SIMBA поделился с участниками бизнес-встречи секретами мебельного производства с нуля, системой производства и сбыта. Михаил Фурманов, предприниматель, основатель автокинотеатра «Победа» выступал с темой «От кино к реальности». А Павел Медведев, предприниматель с 24-летним опытом в продажах, 20-летним опытом в управлении компаниями и отделами продаж поделился с участниками, где брать клиентов и как увеличивать продажи с минимальным бюджетом.
– Бизнес-встреча способствовала живому общению предпринимателей из разных направлений бизнеса, – отметил председатель АБ клуба в Волгограде Антон Миронов. – Участникам удалось обменяться опытом в неформальной обстановке и обсудить развитие своих индустрий. Все пришедшие остались очень довольны. Поступило много запросов от них о проведении следующих встреч АБ клуба.
Напомним, АБ клуб – это бизнес-клуб для обмена опытом и поддержки предпринимателей. Клуб помогает прокачивать новый бизнес, проводит деловые мероприятия по всей России, способствует налаживанию деловых связей. Участником клуба может стать не только основатель, инвестор или топ-менеджер, но и мечтатель – тот, кто только планирует запуск своего бизнеса или развитие стороннего.
АБ клуб работает как онлайн – через телеграм-канал агрегируются полезные новости, ведутся дискуссии, выкладываются лекции и мнения экспертов, так и оффлайн – проводятся бесплатные бизнес-встречи в разных регионах России, где выступают представители бизнес-клуба.
Узнать подробнее и присоединиться можно в телеграм-канале АБ клуба.
Реклама. АО «Банк «Агророс», ИНН 6453033870. 16+
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