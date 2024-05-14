



«Ростелеком» разработал агентский кабинет для предпринимателей — партнеров собственного маркетплейса продуктов и сервисов для бизнеса . После регистрации в нем физические и юридические лица смогут присоединиться к реферальной программе и получать доход, рекомендуя B2B-продукты «Ростелекома», а также другие цифровые сервисы, представленные на маркетплейсе.

Реферальная программа маркетплейса «Ростелекома» позволяет участникам не только эффективно продавать инновационные сервисы и продукты для бизнеса, но и получать регулярный пассивный доход. В личном кабинете партнеры смогут отслеживать список продуктов для рекомендаций своим клиентам, видеть путь клиента и его операции, а также сумму своего вознаграждения. Здесь же можно создать ссылку или QR-код для публикации в социальных сетях или в собственных информационных системах для рекомендации выделенного продукта или маркетплейсав целом. За каждую успешную покупку продукта клиентом партнер получит процент от оплаты на свой счет. Таким образом реферальная программа приносит выгоду всем участниками: клиент находит необходимые сервисы для своего бизнеса, а партнер зарабатывает на продаже.

Маркетплейс продуктов и сервисов для B2B заработал в июле 2023 года. Сегодня площадка предлагает около 100 готовых решений для малого и среднего бизнеса. На витрине доступны цифровые сервисы для автоматизации рабочих процессов, маркетинговые инструменты для привлечения клиентов, различные финансовые решения, инструменты с искусственным интеллектом и многое другое. Пользователи маркетплейса могут собрать индивидуальный набор сервисов для своего бизнеса, получить персонализированное предложение и возможности для расширения своего дела. Самые популярные продукты «Ростелекома» на B2B-маркетплейсе—«Wi-Fi радар» и сервис таргетированных звонков. Среди партнерских продуктов пользователи чаще всего выбирают конструктор сайтов и приложений, финансовые сервисы и сервис создания магазина в Telegram.

— Мы запустили реферальную программу, чтобы охватить еще больше полезных и актуальных продуктов для бизнеса. Уже в ближайшее время планируем масштабировать ее на всю страну, чтобы вместе с “Ростелекомом” могли зарабатывать не только крупные федеральные партнеры, но и локальные ИТ-предприниматели, которые только начинают свой путь. Уверен, что участники программы оценят эффективную систему бонусов и вознаграждений, которая позволит им получать как моментальный, так и стабильный пассивный доход, — говорит Василий Лещенко, директор офиса перспективных продуктов корпоративного и государственного сегментов «Ростелекома».

Развитием маркетплейса и реферальной программы занимается Лаборатория продуктов B2B «Ростелекома». Ее команда постоянно расширяет ассортимент сервисов и продуктов на витрине площадки. Уже в ближайшее время через агентский кабинет будут доступны бандлы — наборы комплементарных продуктов, которые дополняют друг друга на выгодных условиях.

Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388