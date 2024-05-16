Телеком

К лету готов! Собери свой летний комплект со смартфоном и оплаченной связью в билайне

Телеком 16.05.2024 11:32 Реклама
0
16.05.2024 11:32 Реклама


Мобильный оператор билайн запускает акцию «Весеннее трио с выгодой». Выбери современный смартфон с бонусными рублями и аксессуарами и получи комплект, равный стоимости телефона.
Летний сезон — пора отпусков, путешествий и, конечно же, ярких и красивых фотографий. Новый современный смартфон позволит сохранить ценные моменты, не переживать о качестве снимков, состоянии батареи и памяти на телефоне. А получить его за ту же стоимость, но в комплекте, например, с наушниками и оплаченной связью на несколько месяцев вперед, — это втройне приятно.
В интернет-магазине и офисах продаж билайна в рамках акции «Весеннее трио с выгодой» доступны популярные модели брендов TECNO, Samsung, Xiaomi, Infinix и Realme. Одно из самых интересных предложений акции — комплект «3 в 1» от ТECNO Spark 20 Pro 256 Гб. Это уникальное сочетание модной новинки, бонусных рублей на связь и аксессуаров с выгодой до 6000 рублей.

В TECNO Spark 20 Pro установлена новая система камер с матрицей 108 Мп. Впервые в этой линейке камеры могут похвастаться поистине флагманскими характеристиками, которые сделают ваши снимки и видео еще более профессиональными. Фронтальная камера оборудована матрицей 32 Мп и двумя вспышками. В смартфоне установлен 6,8-дюймовый экран с разрешением FHD+, который отображает картинку безупречного качества с плавным движением. Стереодинамики с системой звука DTS обеспечивают качественное звуковое сопровождение. Наслаждайтесь новыми возможностями процессора Helio G99 и большим объёмом памяти — 256 Гб.
Как работает акция
Например, в интернет-магазине билайна вы выбрали смартфон ТECNO Spark 20 Pro 256 Гб — выгодный комплект добавляется к нему автоматически. За стоимость смартфона вы получаете не просто новый современный телефон, но и беспроводные наушники Gal TW-2500 и 5000 бонусных рублей на связь.
В офисах продаж, покупая ТECNO Spark 20 Pro 256 Гб в выгодном комплекте, вы также получаете 5000 бонусных рублей на связь, а в качестве дополнительного товара можно выбрать защитную пленку, умные часы или колонку, а также подписку на билайн ТВ, страховки или настройки. Главное условие — потратить на дополнительный товар не менее 1000 рублей. Список дополнительных товаров, доступных к покупке, достаточно широкий, а максимальный размер выгоды в рамках акции составляет 15 000 рублей. Подробнее в правилах.
Готовиться к летнему сезону с акциями билайна выгодно!
Предложение действует до 10 июня 2024 года.
Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
16.05.2024 09:39
Телеком 16.05.2024 09:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.05.2024 13:32
Телеком 15.05.2024 13:32
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.05.2024 16:28 Реклама
Телеком 14.05.2024 16:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.05.2024 10:25 Реклама
Телеком 14.05.2024 10:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.04.2024 14:57 Реклама
Телеком 25.04.2024 14:57 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.04.2024 10:27 Реклама
Телеком 25.04.2024 10:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.04.2024 14:30 Реклама
Телеком 24.04.2024 14:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.04.2024 09:59
Телеком 23.04.2024 09:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.04.2024 16:29 Реклама
Телеком 22.04.2024 16:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.04.2024 12:40
Телеком 20.04.2024 12:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.04.2024 16:54
Телеком 19.04.2024 16:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.04.2024 10:41 Реклама
Телеком 18.04.2024 10:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.04.2024 11:28 Реклама
Телеком 17.04.2024 11:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.04.2024 11:23
Телеком 16.04.2024 11:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.04.2024 16:28 Реклама
Телеком 12.04.2024 16:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:50
Известный микробиолог Вера Крамарь ушла из жизни в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:46
Волгоградец на глазах у следователей разорвал важные документыСмотреть фотографии
11:38
Под Волгоградом сотрудники ПДН обнаружили в квартире двух «заброшенных» матерью детейСмотреть фотографии
11:32
К лету готов! Собери свой летний комплект со смартфоном и оплаченной связью в билайнеСмотреть фотографии
11:08
205 тысяч туристов посетили Волгоград в первые дни маяСмотреть фотографии
11:05
Управление по вопросам миграции волгоградского ГУ МВД возглавил Евгений МихайловСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде областной прокурор стал гособвинителем по делу ревнивого убийцыСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде из-за погоды перенесли финал городского конкурса в амфитеатреСмотреть фотографии
10:39
В Волгограде стоимость авиабилетов выросла на 9%Смотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом восстановили ж/д пути после схода грузового поездаСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде из-за ремонта перекрыли улицу КимСмотреть фотографии
10:08
Дорожный рабочий пострадал в массовом ДТП грузовиков в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:39
Для волгоградцев запустили платформу туманного гейминга на умных телевизорахСмотреть фотографии
09:34
Суд над убившей 9-месячного сына волгоградкой начали с допросаСмотреть фотографии
09:27
Из-за массового ДТП на въезде в Волгоград образовалась 11-километровая пробкаСмотреть фотографии
08:39
Волгоградцев призвали опустошить копилкиСмотреть фотографии
08:25
Цены на бензин в Волгоградской области ушли в «застой»Смотреть фотографии
08:06
Волгоградскую УК обязали извести комаров в многоэтажкеСмотреть фотографии
21:44
В центре Волгограда устанавливают огромную сцену для МЧССмотреть фотографии
21:22
А так хотелось гол: «Ротор» дома сыграл в нулевую ничью с «Краснодаром-2»Смотреть фотографии
20:52
Пограничники России и Казахстана обсудили в Волгограде безопасность рубежейСмотреть фотографии
20:34
Росавиация на час закрывала аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
19:46
Депутаты Волжской гордумы отчитались об отсутствии крупных сделокСмотреть фотографии
19:32
Поля в Волгоградской области начали обрабатывать от саранчиСмотреть фотографии
19:23
Жестоко убивший напарника сторож получил 8 лет строгача в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:04
Уткнулись в забор: житель Курской области не смог поклониться могиле деда-фронтовика в КамышинеСмотреть фотографии
18:04
Большое видится на расстоянии. Волгоградские депутаты взмыли в небо над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
17:56
В Волгограде назвали проектировщика второй части моста через ВолгуСмотреть фотографии
17:14
Волгоградцу подожгли машину за отказ продать регистрационные номераСмотреть фотографии
17:02
Прижигал и бил сына. В Волгограде отец-садист попросился домойСмотреть фотографииCмотреть видео
 