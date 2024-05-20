Какая погода ждет волгоградцев на новой неделе

В Волгоградской области после волны резкого похолодания, наконец, возвращается долгожданное тепло. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России, в регионе установится облачная без осадков погода, а дневные температуры к середине новой недели приблизятся к отметке в +27 градусов.

По данным портала Gismeteo, в Волгограде с 20 по 26 мая будет сухая и солнечная погода, лишь в четверг над областным центром пройдет небольшой дождь. В Волгограде в понедельник, 20 мая, малооблачно и без осадков. В дневные часы воздух прогреется до +22º. Ветер восточного направления 7 м/с. Во вторник и среду столбики термометров поползут вверх. 21 мая днем +26º, в ночные часы +11º, 22 мая после обеда по городу +27º, ночью +12º. Дождей не ожидается.

На выходных волгоградцев также порадует теплая комфортная погода. В субботу и воскресенье за коном будет +23 и +25 градусов соответственно. Поднимется небольшой ветер восточного направления. Его скорость в эти двое суток составит 10-12 м/с. Сегодня и завтра жителей региона предупреждают о геомагнитной активности. Силу магнитных бурь оценивают в четыре балла из девяти возможных.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»