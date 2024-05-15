Атлас надежной связи: 10 необычных мест в регионах России





Острова, водопады, ущелья, вулканы – природа нашей страны дарит сильные эмоции и незабываемые впечатления не только путешественникам, но и связистам. Рельеф, климат, погода ставят перед ними необычные, но решаемые задачи. Ко Дню связи собрали 10 уникальных мест России, в которых благодаря неординарным решениям появилась надежная связь. С ней можно делиться нахлынувшими эмоциями, а еще это важный элемент безопасности. Знакомьтесь с атласом надежной связи от билайн и не забудьте взять с собой в дорогу пауэрбэнк помощнее.

Для туристов на пике Туристов





Альпинисты, парапланеристы, фанаты горных лыж и маунтинбайка, просто любители прогулок по альпийским лугам и горным ущельям с водопадами и ледниками приезжают сюда и зимой, и летом. Цей считается одним из самых живописных мест Кавказа. В горах водятся красавцы-туры.

Чтобы обеспечить связь в горах, приходится преодолевать немало трудностей, учитывать сложные погодные условия. билайн закончил установку оборудования на вершине пика Туриста (3100 м) до того, как в ущелье выпадет снег, иначе нельзя было бы добраться по серпантину.

В последнее время в этих местах стало больше медведей, и связисты так строят свои маршруты, чтобы не встретиться с дикими обитателями этих заповедных мест.

С телефоном и ледорубом





До уровня 3500 м Эльбрус покрыт лугами и хвойными лесами. Выше — уже ледники. Именно на отметке 3500 м на крыше станции канатной дороги «Мир» билайн установил свою базовую станцию. Оборудование доставляли с помощью ратрака (это такая спецмашина для чистки лыжных трасс), а настроили его так, чтобы сигнал можно было ловить на гораздо большей высоте. Теперь мобильная связь есть и у альпинистов по пути к самой высокой вершине Европы. Те, кто не рискует подниматься так высоко, могут любоваться живописными долинами и водопадами на склонах. А вот становиться под красивейший водопад Терскол не советуют: водный поток может нести камни.

Прозрачный лед и коньки для связистов





Мыс Бурхан или Скала Шаманка – из числа самых знаменитых образов Байкала: её изображение часто появляется в фильмах и фоторепортажах. Интересно, что для того, чтобы здесь заработала мобильная связь для многочисленных туристов, антенно-мачтовое сооружение на остров Ольхон доставляли на пароме. До базовой станции зимой можно добраться на автомобиле по льду самого большого озера в мире, при желании - на коньках или кайте. Говорят, здесь самый прозрачный лед. А осенью и весной технические специалисты билайн для обслуживания позиции могут передвигаться только на судне с воздушной подушкой.

Селфи на массовом восхождении





Недавно по Сети разошлось видео, как на Камчатке потерявшая лайка примкнула к семейству медведей. Медведи – не единственная достопримечательность этих мест. Онлайн трансляцию местных красот теперь можно вести даже с вершины вулкана Авачинский – связь позволяет. Инженеры билайна установили и настроили оборудование так, чтобы мобильный интернет был на одном из самых популярных маршрутов парка «Вулканы Камчатки». Объем передачи данных в сети многократно возрастает в начале августа, когда от Авачинского приюта до вершины Авачинского проходит массовое восхождение.

«Солнечная» связь у озера





Здесь нет электричества. Но связь есть. Неподалеку на горе Таш-Чертог билайн установил оборудование, которое работает на солнечных батареях.

Село находится на берегу Телецкого озера (по запасам воды считается вторым в России после Байкала). Тут так красиво, что можно забыть про смартфон. Фактически это длинное горное ущелье, заполненное чистейшей водой. Кстати, в озеро можно погрузиться с аквалангом, есть дайв-станция.

Население Яйлю -134 человека, это в основном работники Алтайского биосферного заповедника заповедника. Технические специалисты билайн долго выбирали место для базовой станции, передвигаясь на лыжах, сугробы в ту зиму достигали двух метров. Если потребуется заменить аккумуляторы, придется пешком идти 18 км через болота и тайгу, как говорят связисты, «бок о бок с животным миром».

С легким паром и сотовым сигналом





Огромный бассейн-джакузи размером с 6 соток и объемом воды почти 1 млн литров. На улице может быть минус 20, а в источнике вода всегда +48°С. Говорят, что болезнетворные микроорганизмы в ней не выживают, потому в бассейн воду подают прямо из скважины. «Советский» считается одним из самых горячих и самым большим на Урале. билайн построил в тайге неподалеку от источника несколько базовых станций: погрузиться в воду и Сеть можно одновременно.

Белые медведи и ледокол для «железа»





Конечно, сюда в край вечной мерзлоты за Северным полярным кругом (Яма¬ло-Не¬нец¬кий и Тай-мыр¬ский ав¬то¬ном¬ные ок¬руга) ¬ доедут только самые большие любители Арктики, в том числе работающие на Салмановском месторождении или в аэропорту «Утренний». Уникальна нетронутая цивилизацией природа полуострова. Местным жителям приходится иногда отпугивать белых медведей, которые близко подходят к жилью. Здесь много озер, которые образовались за счет таяния льдов. Оборудование для базовой станции билайн доставлял сюда с помощью ледокола по Северному Ледовитому океану. А специалистов для монтажа техники «забрасывали» на вертолете по заранее согласованному графику. В этих суровых арктических условиях билайн использует специальное оборудование, способное выдержать не только крайне низкие температуры, но и сильные ветра.

И если повезет увидеть белого медведя, можно оперативно поделиться фото с друзьями на материке.

Дюны – в соцсети





100 километровая полоска суши посреди Балтийского моря, огромные дюны, высота Мюллера, музей и деревня викингов. Национальный парк включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Если приехать сюда в период с апреля по октябрь, то можно увидеть, как кольцуют птиц на орнитологической станции «Фрингилла».

В таких заповедных местах обеспечивать связь непросто – надо пройти через многочисленные согласования, а еще так установить базовую станцию, чтобы не испортить живописный пейзаж. Ее расположили так, что пейзаж не пострадал.

Здесь всегда очень ветрено, поэтому не забудьте ветровку.

Сигнал с необитаемого острова





Это целый архипелаг в восточной части Псковского озера. Туристы и православные паломники добираются на острова на катерках, здесь их много, потому что на островах живут в основном рыбаки. Острова очень живописные, а один из них – Талабенец - можно считать необитаемым. Его площадь сопоставима с размером футбольного поля. На нем стоит базовая станция билайн (все оборудование, конечно, доставляли по воде). Зимой озеро замерзает, и добраться до вышки связисты могут только по льду.

Без свежекопченой рыбы с островов не уезжают.

Сияние в смартфоне





Красоты русской Лапландии – не единственная причина здесь побывать. Конечно, тысячи туристов едут сюда за северным сиянием. Поймать «огненную лису» объективом фотоаппарата можно не только зимой, но и с апреля по сентябрь. А чтобы завораживающие кадры улетели сразу в соцсети, специалистам билайн пришлось поработать в экстремальных условиях.

На горе Медвежий Варак они ставили базовую станцию в 40-градусный мороз. Оборудование везли на трелевочнике. Это специальный трактор для лесозаготовок, в болотистой местности только он мог пройти. Тундра, однако.