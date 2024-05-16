



Цифровая экосистема МТС сообщает о внедрении платформы туманного гейминга МТС Fog Play на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбера. С помощью платформы волгоградцы смогут сэкономить на игровом оборудовании.

Играть в МТС Fog Play на умных телевизорах или ТВ-приставках можно с помощью любого игрового геймпада. В платформе используется технология компьютерного зрения, позволяющая автоматизировать сложные действия, например, нажимать дополнительные кнопки во время игры.

— Популярность компьютерных и мобильных игр растет с каждым днем. В среднем, геймерам требуется от 150 000 рублей на оборудование для игр: игровая приставка, телевизор или собранный компьютер с монитором или игровой ноутбук. Наша платформа МТС Fog Play помогает экономить и даёт возможность упростить игровой путь, делая игры доступными для каждого. А для любителей мобильных игр, которые давно вышли за пределы простых логических пазлов, мы совместно с популярными онлайн-играми Devil May Cry: Peak of Combat и Mobile Legends: Bang Bang запустим новый тариф с безлимитным интернет-трафиком на игры в конце мая, — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

МТС Fog Play — игровой маркетплейс распределенного туманного гейминга. На цифровой платформе fogplay.mts.ru пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на гаджетах — ноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV. Максимальное поддерживаемое качество — разрешение 4K с частотой 60 fps. Сейчас в МТС Fog Play насчитывается более 10 тыс. доступных игр.

Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам для игроков, самостоятельно устанавливают плату в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов, влияющих на игровой процесс. Игроки самостоятельно выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться. По итогам 2023 года в среднем плата за игровой процесс составила 23 рубля в час.

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