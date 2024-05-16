Телеком

Для волгоградцев запустили платформу туманного гейминга на умных телевизорах

Телеком 16.05.2024 09:39
0
16.05.2024 09:39


Цифровая экосистема МТС сообщает о внедрении платформы туманного гейминга МТС Fog Play на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбера. С помощью платформы волгоградцы смогут сэкономить на игровом оборудовании.
Играть в МТС Fog Play на умных телевизорах или ТВ-приставках можно с помощью любого игрового геймпада. В платформе используется технология компьютерного зрения, позволяющая автоматизировать сложные действия, например, нажимать дополнительные кнопки во время игры.
— Популярность компьютерных и мобильных игр растет с каждым днем. В среднем, геймерам требуется от 150 000 рублей на оборудование для игр: игровая приставка, телевизор или собранный компьютер с монитором или игровой ноутбук. Наша платформа МТС Fog Play помогает экономить и даёт возможность упростить игровой путь, делая игры доступными для каждого. А для любителей мобильных игр, которые давно вышли за пределы простых логических пазлов, мы совместно с популярными онлайн-играми Devil May Cry: Peak of Combat и Mobile Legends: Bang Bang запустим новый тариф с безлимитным интернет-трафиком на игры в конце мая, — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
МТС Fog Play — игровой маркетплейс распределенного туманного гейминга. На цифровой платформе fogplay.mts.ru пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на гаджетах — ноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV.  Максимальное поддерживаемое качество — разрешение 4K с частотой 60 fps. Сейчас в МТС Fog Play насчитывается более 10 тыс. доступных игр.
Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам для игроков, самостоятельно устанавливают плату в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов, влияющих на игровой процесс. Игроки самостоятельно выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться. По итогам 2023 года в среднем плата за игровой процесс составила 23 рубля в час.
Реклама. ПАО «Мобильные ТелеСистемы» ИНН 7740000076

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
16.05.2024 11:32 Реклама
Телеком 16.05.2024 11:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.05.2024 13:32
Телеком 15.05.2024 13:32
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.05.2024 16:28 Реклама
Телеком 14.05.2024 16:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.05.2024 10:25 Реклама
Телеком 14.05.2024 10:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.04.2024 14:57 Реклама
Телеком 25.04.2024 14:57 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.04.2024 10:27 Реклама
Телеком 25.04.2024 10:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.04.2024 14:30 Реклама
Телеком 24.04.2024 14:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.04.2024 09:59
Телеком 23.04.2024 09:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.04.2024 16:29 Реклама
Телеком 22.04.2024 16:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.04.2024 12:40
Телеком 20.04.2024 12:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.04.2024 16:54
Телеком 19.04.2024 16:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.04.2024 10:41 Реклама
Телеком 18.04.2024 10:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.04.2024 11:28 Реклама
Телеком 17.04.2024 11:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.04.2024 11:23
Телеком 16.04.2024 11:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.04.2024 16:28 Реклама
Телеком 12.04.2024 16:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:50
Известный микробиолог Вера Крамарь ушла из жизни в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:46
Волгоградец на глазах у следователей разорвал важные документыСмотреть фотографии
11:38
Под Волгоградом сотрудники ПДН обнаружили в квартире двух «заброшенных» матерью детейСмотреть фотографии
11:32
К лету готов! Собери свой летний комплект со смартфоном и оплаченной связью в билайнеСмотреть фотографии
11:08
205 тысяч туристов посетили Волгоград в первые дни маяСмотреть фотографии
11:05
Управление по вопросам миграции волгоградского ГУ МВД возглавил Евгений МихайловСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде областной прокурор стал гособвинителем по делу ревнивого убийцыСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде из-за погоды перенесли финал городского конкурса в амфитеатреСмотреть фотографии
10:39
В Волгограде стоимость авиабилетов выросла на 9%Смотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом восстановили ж/д пути после схода грузового поездаСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде из-за ремонта перекрыли улицу КимСмотреть фотографии
10:08
Дорожный рабочий пострадал в массовом ДТП грузовиков в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:39
Для волгоградцев запустили платформу туманного гейминга на умных телевизорахСмотреть фотографии
09:34
Суд над убившей 9-месячного сына волгоградкой начали с допросаСмотреть фотографии
09:27
Из-за массового ДТП на въезде в Волгоград образовалась 11-километровая пробкаСмотреть фотографии
08:39
Волгоградцев призвали опустошить копилкиСмотреть фотографии
08:25
Цены на бензин в Волгоградской области ушли в «застой»Смотреть фотографии
08:06
Волгоградскую УК обязали извести комаров в многоэтажкеСмотреть фотографии
21:44
В центре Волгограда устанавливают огромную сцену для МЧССмотреть фотографии
21:22
А так хотелось гол: «Ротор» дома сыграл в нулевую ничью с «Краснодаром-2»Смотреть фотографии
20:52
Пограничники России и Казахстана обсудили в Волгограде безопасность рубежейСмотреть фотографии
20:34
Росавиация на час закрывала аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
19:46
Депутаты Волжской гордумы отчитались об отсутствии крупных сделокСмотреть фотографии
19:32
Поля в Волгоградской области начали обрабатывать от саранчиСмотреть фотографии
19:23
Жестоко убивший напарника сторож получил 8 лет строгача в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:04
Уткнулись в забор: житель Курской области не смог поклониться могиле деда-фронтовика в КамышинеСмотреть фотографии
18:04
Большое видится на расстоянии. Волгоградские депутаты взмыли в небо над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
17:56
В Волгограде назвали проектировщика второй части моста через ВолгуСмотреть фотографии
17:14
Волгоградцу подожгли машину за отказ продать регистрационные номераСмотреть фотографии
17:02
Прижигал и бил сына. В Волгограде отец-садист попросился домойСмотреть фотографииCмотреть видео
 