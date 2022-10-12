Спорт

В РФС признали правильным судейство волгоградского «Ротора» и «Шинника»

Спорт 12.10.2022 14:25
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12.10.2022 14:25



Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС не нашла ошибок в действиях арбитра во время матча волгоградского «Ротора» и ярославского «Шинника» в рамках 1/32 Кубка России. Как сообщили ИА «Высота 102» в РФС, заседание состоялось по обращению руководства «Ротора», которое просило дать оценку действиям судьи Константина Юданова в трех эпизодах встречи. 

В «Роторе», в частности, считали, что арбитр должен был назначить 11-метровые штрафные в ворота «Шинника» на 5-й, 18-1 и 51-й минутах матча. 

Однако комиссия, рассмотрев претензии волгоградского клуба, отвергла их и признала действия арбитра правильными. Так, контакт в воздухе на 5-й минуте игроков «Шинника» Игоря Соколова и футболиста «Ротора» Ильи Сафонова эксперты назвали «ненаказуемым». Такую же оценку они дали игровому эпизоду на 18-й минуте матча. 

- Игрок обороняющейся команды «Шинник» №28 Артём Семейкин при попытке блокировать поперечную передачу мяча вдоль линии ворот со стороны игрока атакующей команды «Ротор» №23 Сергея Зуйкова не действовал безрассудно, совершая движение параллельно с соперником, а не в его направлении, а контакт, произошедший между ними по инерции в тот момент, когда мяч вышел из игры за линию ворот, по мнению членов комиссии, являлся ненаказуемым. Комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

Действия игрока обороняющейся команды «Шинник» №28 Артёма Семейкина в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды на 51-й минуте также, как признали эксперты, не выходили за рамки допустимых единоборств и комиссия не усмотрела с его стороны нарушений правил игры.



Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор"

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