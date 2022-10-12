Экономика 12.10.2022 09:54 Новости компаний
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12.10.2022 09:54 Новости компаний
Региональный Демо-день молодежных акселераторов состоялся в Самаре.
Одним из экспертов выступил Директор управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» ГАУ «ЦИК СО» Александр Сергиенко:
«Сейчас от государства и крупного бизнеса поступает активный запрос на отечественные разработки в сфере технологического предпринимательства. Чтобы этот рынок был насыщен, необходимо развивать молодежное предпринимательство и поддерживать молодых инноваторов. Благодаря подобным акселерационным программам в регионах усиливается предпринимательский, научно-технический и инновационный потенциал, раскрываются новые таланты в высокотехнологичных отраслях.
Одно из наиболее востребованных технологических направлений у молодых предпринимателей – Искусственный интеллект. Сбер с 2020 года является центром компетенций по реализации в регионах национальной программы по развитию Искусственного интеллекта, и сегодня в финальном треке Демо-дня выступили сильнейшие ИИ-проекты Поволжья.
Ряд команд – победители конкурсов Фонда содействия инновациям, некоторые - участвовали в грантовых программах Фонда, региональное представительство которого действует в технопарке «Жигулевская долина». Для нас важно, чтобы все участники, получившие в ходе акселератора Сбера необходимые им soft skills в создании или развитии своих стартапов, продолжили свои проекты. Экосистема поддержки инноваций «Жигулевской долины» приглашает в свои ряды молодых инноваторов, чтобы делать будущее вместе».
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