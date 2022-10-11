Расследования 11.10.2022 16:45
0
11.10.2022 16:45
В Быковском районе по иску прокуратуры суд взыскал в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в связи с ударом током ребенка в парке. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в последний день лета 2021 года на центральной площади поселка Победа Быковского района 10-летняя девочка получила электротравму от осветительного прибора и попала в больницу.
Осветительный прибор состоит на балансе администрации Побединского сельского поселения Быковского муниципального района. И чиновники отвечают за содержание принадлежащего им имущества.
- В то же время администрацией Побединского сельского поселения не обеспечена безопасная работа осветительного прибора в месте массового пребывания населения, что в итоге привело к травмированию несовершеннолетней, ее физическим и нравственным страданиям, - пояснила Оксана Черединина.
Прокуратурой Быковского района Волгоградской области в суд предъявлено исковое заявление о взыскании в пользу семьи девочки компенсации морального вреда. Решением Быковского районного суда иск прокурора удовлетворен частично, с администрации Побединского сельского поселения в пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в сумме 35 тысячи рублей.
Судебное решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
«Слишком часто ездил рядом с домом»: волгоградец угрожал застрелить водителя «КАМАЗа»11.10.2022 17:21
Расследования 11.10.2022 17:21
В Волгограде осудили мастера за махинации с премиями на оборонном заводе11.10.2022 12:28
Расследования 11.10.2022 12:28
Волгоградец хранил в квартире арсенал из гранат и взрывных устройств11.10.2022 12:14
Расследования 11.10.2022 12:14
В Волгоградской области рабочего фермы судят за поджог и убийство11.10.2022 11:10
Расследования 11.10.2022 11:10
Суд в Волгограде отправил отчима-педофила в колонию на 17 лет11.10.2022 10:30
Расследования 11.10.2022 10:30
Задержанный за взятку полковник УФСИН готовится идти под суд в Волгограде10.10.2022 14:51
Расследования 10.10.2022 14:51
В Волгограде двух подрядчиков фонда капремонта повторно осудят за хищение 45 млн рублей10.10.2022 10:36
Расследования 10.10.2022 10:36
СМИ: предполагаемый водитель грузовика до ЧП в Крыму возил груз в Камышин и Волгоград09.10.2022 08:07
Расследования 09.10.2022 08:07
Под Волгоградом жадный фермер не платил зарплату пятерым рабочим08.10.2022 10:45
Расследования 08.10.2022 10:45
МВД в Волгограде заподозрило мошенничество в работе ритуальной фирмы07.10.2022 19:49
Расследования 07.10.2022 19:49
В Волгограде 14 строителей лишили зарплаты после ареста счетов фирмы07.10.2022 15:57
Расследования 07.10.2022 15:57
В Волгоградской области семья срубила на дрова 21 дуб06.10.2022 19:24
Расследования 06.10.2022 19:24
В Волгограде группу экс-полицейских будут судить за слив данных из базы МВД06.10.2022 16:31
Расследования 06.10.2022 16:31
Жителя Тамбовской области осудят в Волгограде за обман с подменного номера06.10.2022 14:26
Расследования 06.10.2022 14:26
«Нагулялся и сам пришел»: в Волгоградской области нашли пропавшего подростка06.10.2022 10:25
Расследования 06.10.2022 10:25