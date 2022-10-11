







В Быковском районе по иску прокуратуры суд взыскал в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в связи с ударом током ребенка в парке. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в последний день лета 2021 года на центральной площади поселка Победа Быковского района 10-летняя девочка получила электротравму от осветительного прибора и попала в больницу.





Осветительный прибор состоит на балансе администрации Побединского сельского поселения Быковского муниципального района. И чиновники отвечают за содержание принадлежащего им имущества.





- В то же время администрацией Побединского сельского поселения не обеспечена безопасная работа осветительного прибора в месте массового пребывания населения, что в итоге привело к травмированию несовершеннолетней, ее физическим и нравственным страданиям, - пояснила Оксана Черединина.





Прокуратурой Быковского района Волгоградской области в суд предъявлено исковое заявление о взыскании в пользу семьи девочки компенсации морального вреда. Решением Быковского районного суда иск прокурора удовлетворен частично, с администрации Побединского сельского поселения в пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в сумме 35 тысячи рублей.





Судебное решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



