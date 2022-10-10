Грибники нашли в Волгоградской области подосиновик весом почти в 3 кг









Подосиновик весом 2,8 кг стал главным трофеем команды-победительницы XI Открытого областного чемпионата "Грибной охотник", который прошел в минувшие выходные в природном парке "Цимлянские пески" в Чернышковском районе Волгоградской области. Всего участниками соревнования собрано 135 кг даров леса, рассказали ИА «Высота 102» в облкомприроды.









Участники чемпионата встретились после двухлетней разлуки – соревнования по «тихой охоте» не проводились в регионе два года из-за пандемии. К тому же теплая погода и обильные дожди обеспечили грибников хорошим лесным урожаем.





В этом году победу в командном первенстве одержали калачевцы. За 2 часа соревнований команда под названием "Пупсики" смогла собрать почти 22 кг грибов. А лучший результат в личном первенстве - около 12 кг – у постоянной участницы чемпионата, жительницы х.Тормосин Чернышковского района Тамилы Казанковой.











Несмотря на почтенный возраст, пенсионерка, которая нередко становилась победительницей чемпионата, вновь доказала, что она – лучшая.





Победители награждены дипломами, кубками и призами. А наградой для всех без исключения участников чемпионата стал вкусный обед с ароматной цимлянской ухой и лапшей, организованный сотрудниками природного парка "Цимлянские пески". И, конечно, все получили такой заряд позитивной энергии, подаренный природой, что хватит на всю рабочую неделю.



