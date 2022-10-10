Расследования

В Волгограде двух подрядчиков фонда капремонта повторно осудят за хищение 45 млн рублей

Расследования 10.10.2022 10:36
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10.10.2022 10:36



Перед судом в Волгограде по обвинению в мошенничестве снова предстанут двое бывших директоров строительных фирм, которые проводили капремонт многоквартирных домов в Волгограде и в Волжском.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, они обвиняются  в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Также одному из фигурантов уголовного дела инкриминируется ч.3 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ (организация мошенничества в особо крупном размере). Им грозит до 10 лет лишения свободы.
В общей сложности им инкриминируют хищение 45 миллионов рублей.
По сведениям информагентства, фигурантами уголовного дела являются бывшие руководители ООО «СТС» Анатолий Харченков и ООО «Чибис» Алексей Трояновский. Вину они не признают. Напомним, компания «Чибис» сорвала ремонт знаменитого «генеральского» дома в Бекетовке Кировского района Волгограда, который удалось закончить только спустя более трех лет после его начала. А директор фирмы, как выяснило следствие, приобрел себе на присвоенные деньги недвижимость в Краснодарском крае. 
По версии следствия, в 2018 году между фирмами фигурантов уголовного дела и унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» заключались договоры на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Волгограда и области.
- Во исполнение взятых на себя обязательств заказчик перечислил подрядчикам в качестве аванса более 45 млн. рублей, которыми коммерсанты распорядились по своему усмотрению, не выполнив предусмотренные договорами работы, - сообщила Черединина.
Оперативное сопровождение осуществляло УФСБ России по Волгоградской области совместно с сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
В сентябре 2021 года Центральный районный суд Волгограда уже оглашал им приговор - 8,5 и 6,5 лет в колонии общего режима. Затем дело вернули прокурору для устранения выявленных нарушений. Сейчас оно снова передано для рассмотрения в тот же суд.

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