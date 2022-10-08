- Мы, безусловно, признательны за оказываемую сегодня во всех регионах активную поддержку Вооруженных Сил РФ и проведения частичной мобилизации.
Вместе с тем, хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет.
Вооруженные Силы сегодня имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан.
Поэтому инициативы в отдельных регионах по отмене новогодних праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки Вооруженных Сил считаю преждевременными и ненужными, - рассказал заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.