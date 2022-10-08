







В Минобороны России прокомментировали инициативы в отдельных российских регионах отменить новогодние праздничные мероприятия для направления сэкономленных средств в поддержку мобилизованных граждан. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Минобороны РФ.







Ранее в Кремле также назвали идею отказа от новогодних праздников "непроработанной". До этого ряд российских регионов, таких, как Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калужская, Нижегородская, Белгородская области заявили о намерении не отмечать широко новый год, а сэкономленные деньги отправить на нужды армии.







Власти Волгоградской области от проведения праздников не отказывались.



- Мы, безусловно, признательны за оказываемую сегодня во всех регионах активную поддержку Вооруженных Сил РФ и проведения частичной мобилизации.Вместе с тем, хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет.Вооруженные Силы сегодня имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан.Поэтому инициативы в отдельных регионах по отмене новогодних праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки Вооруженных Сил считаю преждевременными и ненужными, - рассказал заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.