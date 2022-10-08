Федеральные новости

В Минобороны РФ выступили против отмены новогодних праздников из-за мобилизации

Федеральные новости 08.10.2022 11:35
0
08.10.2022 11:35



В Минобороны России прокомментировали инициативы в отдельных российских регионах отменить новогодние праздничные мероприятия для направления сэкономленных средств в поддержку мобилизованных граждан. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Минобороны РФ.

- Мы, безусловно, признательны за оказываемую сегодня во всех регионах активную поддержку Вооруженных Сил РФ и проведения частичной мобилизации.

Вместе с тем, хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет.

Вооруженные Силы сегодня имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан.

Поэтому инициативы в отдельных регионах по отмене новогодних праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки Вооруженных Сил считаю преждевременными и ненужными, - рассказал заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Ранее в Кремле также назвали идею отказа от новогодних праздников "непроработанной". До этого ряд российских регионов, таких, как Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калужская, Нижегородская, Белгородская области заявили о намерении не отмечать широко новый год, а сэкономленные деньги отправить на нужды армии.

Власти Волгоградской области от проведения праздников не отказывались.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
08.10.2022 09:43
Федеральные новости 08.10.2022 09:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.10.2022 11:25
Федеральные новости 07.10.2022 11:25
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.10.2022 20:43
Федеральные новости 05.10.2022 20:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.10.2022 14:37
Федеральные новости 05.10.2022 14:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.10.2022 20:10
Федеральные новости 04.10.2022 20:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.10.2022 15:53
Федеральные новости 04.10.2022 15:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.10.2022 16:47
Федеральные новости 03.10.2022 16:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.10.2022 11:34
Федеральные новости 02.10.2022 11:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.10.2022 08:03
Федеральные новости 01.10.2022 08:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.09.2022 20:44
Федеральные новости 30.09.2022 20:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.09.2022 10:08
Федеральные новости 30.09.2022 10:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.09.2022 22:01
Федеральные новости 29.09.2022 22:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.09.2022 15:08
Федеральные новости 29.09.2022 15:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.09.2022 17:03
Федеральные новости 28.09.2022 17:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.09.2022 08:10
Федеральные новости 28.09.2022 08:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:18
Волгоградский чиновник перепутал жителей Советского района с ВорошиловскимСмотреть фотографии
12:44
Количество заболевших коронавирусом волгоградцев снова пошло на спадСмотреть фотографии
12:23
«Он спас сотни беременных»: в Волгограде простились с акушером-гинекологом Центра медицины катастрофСмотреть фотографии
11:35
В Минобороны РФ выступили против отмены новогодних праздников из-за мобилизацииСмотреть фотографии
10:45
Под Волгоградом жадный фермер не платил зарплату пятерым рабочимСмотреть фотографии
10:20
«Они под наблюдением»: в Волгограде рассказали о состоянии четырех рабочих «Каустика» после утечки хлораСмотреть фотографии
09:43
Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мостуСмотреть фотографии
09:31
Пьяный водитель в Волгоградской области сбил насмерть пешеходаСмотреть фотографии
08:44
49-летний мобилизованный волгоградец чуть не умер на полигонеСмотреть фотографии
07:52
Электричку Волжский-Волгоград назначили после матча "Ротора" 9 октябряСмотреть фотографии
21:44
В Волгограде за 677 миллионов отремонтируют 34 улицы: списокСмотреть фотографии
21:14
Бочаров оценил быт и подготовку мобилизованных в учебном центре: видеорепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
21:09
Спортивного журналиста без военного опыта мобилизовали в Волгограде для командования танковым взводомСмотреть фотографии
20:24
В Волжском для инвалида-колясочника сделают электроподъемникСмотреть фотографии
19:49
МВД в Волгограде заподозрило мошенничество в работе ритуальной фирмыСмотреть фотографии
18:04
Бочаров: «К военным комиссариатам вопросов столько, что без мата не скажешь»Смотреть фотографии
17:52
Сотрудники «КАУСТИКа» приняли участие в финальных соревнованиях регионального конкурса «Лучший по профессии»Смотреть фотографии
16:28
Волгоградский «Ротор» направил видеокомпромат в РФС после матча с «Шинником»Смотреть фотографии
15:57
В Волгограде 14 строителей лишили зарплаты после ареста счетов фирмыСмотреть фотографии
15:48
Экологическое настоящее и будущее Волгоградской области обсудили в думеСмотреть фотографии
15:27
Волгоградский МУП компенсирует вред подростку от укуса бродячей собакиСмотреть фотографии
14:36
Построенную в Волгограде трассу мечты показали с высотыСмотреть фотографии
14:25
Волгоградские ученики и родители посмотрели, где и как производят продукты для школьных столовыхСмотреть фотографии
13:52
«Мы понимаем, что здесь не гостиница»: мобилизованные пожаловались Бочарову на отсутствие горячей водыСмотреть фотографии
13:02
Волгоградский НЭТ направит сборы от «Женихов» в фонд поддержки СВОСмотреть фотографии
12:47
Губернатор Бочаров отправился к мобилизованным в учебный центрСмотреть фотографии
12:34
Банк «Открытие»: 76% родителей в ЮФО считают уровень финансовой грамотности достаточным, чтобы учить детейСмотреть фотографии
12:25
Крупнейший детский бассейн в Волгограде превращается в огромный катокСмотреть фотографии
11:49
Грузовики прошли первыми: в Волгограде открыли объезд поселка ГорьковскийСмотреть фотографии
11:44
Под Волгоградом иномарка сбила насмерть 23-летнего пешеходаСмотреть фотографии
 