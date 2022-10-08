Под Волгоградом жадный фермер не платил зарплату пятерым рабочим









В Городищенском районе глава фермерского хозяйства подозревается в невыплате заработной платы. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, уголовное дело возбуждено в отношении 50-летнего фермера.





При этом, как установили следователи, финансовых трудностей подозреваемый не испытывал, о чем свидетельствовало движение денежных средств по счетам.





В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, а также принимаются меры к полному погашению перед работником образовавшейся задолженности. Расследование продолжается.

С июля 2019 года фермер не выплачивал зарплату пятерым наемным рабочим. Общая сумма задолженности перед ними составила около 340 тысяч рублей.