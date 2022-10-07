Волгоградская область участвует в шести федеральных проектах нацпроекта «Экология», реализация которых находится на контроле депутатов регионального парламента и Экологического совета. Сегодня, 7 октября, в облдуме состоялось заседание, на котором подчеркивалось, что, несмотря на санкционное давление, ни одно из мероприятий в волгоградском регионе не было приостановлено.

В работе сегодня приняли участие депутаты, руководители органов исполнительной власти, природоохранных ведомств, члены Экологического совета и общественного совета проекта «Чистая страна».

Согласно сведениям, озвученным в ходе заседания, в Волгоградской области на территории Волго-Ахтубинской поймы уже возведено 43 водопропускных сооружения. До конца 2024 года их количество возрастет 74, что позволит устранить дефицит водных ресурсов на площади 6 тысяч квадратных километров, создать благоприятные условия для растительного и животного мира, повысить уровень воды в колодцах и скважинах в населенных пунктах Среднеахтубинского района, что позитивно скажется на качестве жизни людей.

Параллельно продолжаются:

расчистка и экологическая реабилитация расположенных в пойме водных объектов. В этом году работы проводятся на 12 ериках и озерах. Планируется, что в 2023 году начнется расчистка еще 28 водоемов. На сегодня расчищено 13,7 км водных объектов, осуществлена реабилитация 733 га ериков и озер. В целом же за последние несколько лет полностью восстановлено 40 водных объектов;





строительство сооружений биологической очистки на острове Голодный в целях предотвращения загрязнения Волги. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2024 года;





согласование в Минстрое России проекта региональной программы «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Дон на территории Волгоградской области». В нее вошли предложения по реконструкции канализационных очистных сооружений в городе Михайловка на реке Медведица и биологических очистных сооружений городе Петров Вал на реке Иловля, а также строительство очистных сооружений в городе Суровикино на реке Добрая и в городе Серафимович;





разработка и согласование проекта по расчистке реки Медведица. К его выполнению должны приступить в будущем году. Также в 2023 году будут проведены проектные работы по расчистке малых рек Иловля, Чир, Добрая и Цимла;





по расчистке реки Медведица. К его выполнению должны приступить в будущем году. Также в 2023 году будут проведены проектные работы по расчистке малых рек Иловля, Чир, Добрая и Цимла; берегоукрепление. В этом году завершено укрепление 280 метров береговой линии от улицы Иркутской до улицы Одесской в Волгограде. Это первый из пяти участков берегоукрепления в сторону Кировского района;





увеличение площадей лесоразведения в рамках проекта «Сохранение лесов». В текущем году зеленые насаждения высажены на 1110 га, в 2023 году под посадку лесных культур будет отведено уже 1350 га (отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших деревьев в 2022 году составило 119,2% при плановом значении 100%);





работа в рамках проекта «Чистая страна». До 2024 года планируется ликвидация трех свалок на территории Ворошиловского, Красноармейского и Тракторозаводского районов Волгограда, включая рекультивацию земельных участков. В настоящее время на объектах завершаются проектные изыскания;





переход на раздельное накопление ТКО с использованием двухконтейнерной системы: для сухих и смешанных отходов. С этой целью закуплены 1277 контейнеров, которые установлены в пяти районах областного центра. Полностью на новую систему сбора весь регион должен перейти уже в 2024 году;





работа над вопросом строительства с привлечением средств инвесторов двух новых объектов по обработке и утилизации отходов в Михайловке и Городищенском районе, а также двух объектов захоронения мощностью 65 тысяч тонн и 175 тысяч тонн.

Отдельное внимание на заседании, состоявшемся в Волгоградской облдуме, было уделено выполнению рекомендаций, подготовленных по итогам парламентского часа «Об актуальных вопросах в сфере экологии». О том, что уже сделано, рассказали представители органов исполнительной власти и природоохранных ведомств.

– Руководством нашей страны и губернатором Волгоградской области поставлена задача – продолжать экономическое развитие. А это невозможно без использования природных богатств. Поэтому очень важно, чтобы природопользование было максимально рациональным, – подчеркнула председатель комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экосовета Ирина Соловьева. – Хочу напомнить, что охрана окружающей среды – это работа всех органов власти и общества. От того, насколько конструктивным будет такое взаимодействие, зависит эффективность деятельности по созданию благоприятной среды для проживания человека и сохранению природы. В этом как раз и заключается суть рекомендаций «парламентского часа». Сегодня мы видим, что органы власти, природоохранные ведомства оперативно включились в решение проблемных вопросов. Ведь куда важнее работать на предупреждение нарушений в сфере экологии, чем потом ликвидировать вред, нанесенный природе.

Ирина Соловьева добавила, что в следующий раз планируется заслушать доклады органов местного самоуправления о выполнении рекомендаций «парламентского часа».

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»