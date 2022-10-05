Расследования

Замминистра МВД Кравченко поздравил волгоградских сотрудников уголовного розыска

Расследования 05.10.2022 17:36
0
05.10.2022 17:36


В Волгограде сегодня, 5 октября, сотрудники уголовного розыска отмечают профессиональный праздник – 104-ю годовщину со дня образования в системе МВД России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области, в торжественной обстановке сотрудников и ветеранов поздравил начальник регионального главка генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко. Поздравления адресовал волгоградцам и заместитель министра МВД России генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. 

Дмитрий Вельможно отметил, что уголовный розыск является одним из ведущих и самых важных подразделений МВД, а оперативники ежедневно находятся на передовой борьбы с преступностью. 

Также с профессиональным праздником сотрудников уголовного розыска поздравил начальник управления общественной безопасности аппарата губернатора Игорь Гулян.


По случаю праздника в управлении МВД России подвели итоги ежегодного конкурса на звание лучшего подразделения и сотрудника уголовного розыска. 

Переходящие кубки имени генерал-майора милиции в отставке Вячеслава Сергеевича Комиссарова, дипломы, денежные премии и ценные подарки были вручены подразделениям уголовного розыска отдела полиции № 7 (Кировский район) УМВД России по Волгограду, группе уголовного розыска Отдела МВД России по Калачевскому району, а также группе уголовного розыска Отделения МВД России по Алексеевскому району, – сообщают в пресс-службе главке МВД. 

Лучшим сотрудником уголовного розыска признан оперуполномоченный группы уголовного розыска ОМВД России по Калачевскому району.

В завершении торжественного мероприятия присутствующие почтили минутой молчания своих коллег, погибших при исполнении служебного долга, и возложили цветы к архитектурно-скульптурному ансамблю «Солдатам правопорядка».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
05.10.2022 15:42
Расследования 05.10.2022 15:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2022 14:27
Расследования 05.10.2022 14:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2022 11:54
Расследования 05.10.2022 11:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2022 19:31
Расследования 04.10.2022 19:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2022 15:06
Расследования 04.10.2022 15:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2022 11:59
Расследования 04.10.2022 11:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2022 18:14
Расследования 03.10.2022 18:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2022 15:49
Расследования 03.10.2022 15:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2022 14:30
Расследования 03.10.2022 14:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2022 11:20
Расследования 03.10.2022 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2022 10:18
Расследования 03.10.2022 10:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2022 19:26
Расследования 02.10.2022 19:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2022 17:00
Расследования 02.10.2022 17:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2022 17:29
Расследования 30.09.2022 17:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2022 14:55
Расследования 30.09.2022 14:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:45
Драма в финале: волгоградский "Ротор" проиграл по пенальти "Шиннику" и выбыл из Кубка РоссииСмотреть фотографии
20:43
В России 90 добровольцев испытали новый препарат от оспы обезьянСмотреть фотографии
19:54
Бочаров принял участие в заседании оргкомитета под председательством МедведеваСмотреть фотографии
19:19
«Плевать они хотели на проверки»: водители автобусов №35 и 59 продолжают игнорировать волгоградцевСмотреть фотографии
18:35
Сергей Ильёв: «В Волгограде каждый второй, наверное, болельщик»Смотреть фотографии
17:55
«Забирают всех без разбора»: в Волгограде мобилизовали 45-летнего сварщика с тяжелой гипертониейСмотреть фотографии
17:36
Замминистра МВД Кравченко поздравил волгоградских сотрудников уголовного розыскаСмотреть фотографии
17:14
Пойманного ФСБ на взятке пристава суд Волгоградской области отправил в колониюСмотреть фотографии
16:27
ИА «Высота 102» дарит 50 билетов на матч «Ротора» с «Чайкой» 9 октябряСмотреть фотографии
16:01
Какие причины неявки в военкомат по повестке считаются уважительнымиСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде директор ООО «Альянс» год не платила зарплату водителюСмотреть фотографии
15:16
Уже 30 жителей Волгоградской области отравились грибами с конца сентябряСмотреть фотографии
14:48
Под Волгоградом ищут подростка, сбежавшего на рассвете из домаСмотреть фотографии
14:37
МВД воскресит коды госномеров для транспорта из новых регионов РоссииСмотреть фотографии
14:27
Серийную дебоширку из Москвы осудят за нападение на полицейского под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:03
Свои же и сдали: житель Волгоградской области получил срок за подаренную другу банку порохаСмотреть фотографии
12:56
Новый заместитель мэра Волгограда оставил строительное хозяйство региона на женщинуСмотреть фотографии
12:13
Волгоградец идет под суд за уклонение от военной службыСмотреть фотографии
12:04
«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения в прогулочной зоне на проспекте Жукова в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:54
Волгоградец превратил платежные терминалы в игровые, а подвал в казиноСмотреть фотографии
11:51
Место провинившегося и уволенного замглавы Волгограда занял Евгений ПанкинСмотреть фотографии
11:42
МТС получила премию за проект по развитию сотрудниковСмотреть фотографии
11:28
Волгоградцам посоветовали, как правильно обжаловать решения о мобилизацииСмотреть фотографии
11:27
Неудачный обгон привел к ранению трех человек под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:46
В приток Дона в Волгоградской области выпустили молодую стерлядьСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде разрушителя домов оштрафовали на треть миллиардаСмотреть фотографии
09:47
Военная полиция следит за порядком в ходе мобилизации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:19
В Волгоградской области отремонтировали воздушную линию, питающую электроэнергией водопроводСмотреть фотографии
08:50
39-летний житель Волгоградской области со шрамом пропал со своей машинойСмотреть фотографии
08:32
На рынке в Михайловке ночью вспыхнул пожар из-за короткого замыканияСмотреть фотографии
 