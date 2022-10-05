В Волгограде сегодня, 5 октября, сотрудники уголовного розыска отмечают профессиональный праздник – 104-ю годовщину со дня образования в системе МВД России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области, в торжественной обстановке сотрудников и ветеранов поздравил начальник регионального главка генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко. Поздравления адресовал волгоградцам и заместитель министра МВД России генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко.

Дмитрий Вельможно отметил, что уголовный розыск является одним из ведущих и самых важных подразделений МВД, а оперативники ежедневно находятся на передовой борьбы с преступностью.

Также с профессиональным праздником сотрудников уголовного розыска поздравил начальник управления общественной безопасности аппарата губернатора Игорь Гулян.





По случаю праздника в управлении МВД России подвели итоги ежегодного конкурса на звание лучшего подразделения и сотрудника уголовного розыска.

– Переходящие кубки имени генерал-майора милиции в отставке Вячеслава Сергеевича Комиссарова, дипломы, денежные премии и ценные подарки были вручены подразделениям уголовного розыска отдела полиции № 7 (Кировский район) УМВД России по Волгограду, группе уголовного розыска Отдела МВД России по Калачевскому району, а также группе уголовного розыска Отделения МВД России по Алексеевскому району, – сообщают в пресс-службе главке МВД.

Лучшим сотрудником уголовного розыска признан оперуполномоченный группы уголовного розыска ОМВД России по Калачевскому району.

В завершении торжественного мероприятия присутствующие почтили минутой молчания своих коллег, погибших при исполнении служебного долга, и возложили цветы к архитектурно-скульптурному ансамблю «Солдатам правопорядка».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области