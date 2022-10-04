Шойгу: в ВС РФ прибыли 200 тысяч мобилизованных









Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил сегодня, 4 октября, о прибытии в российские Вооруженные Силы РФ более 200 тысяч мобилизованных.

- В соответствии с указом Президента Российской Федерации с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в Вооружённые силы прибыло свыше двухсот тысяч человек, - сказал Сергей Шойгу.

По его словам, соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности.

- Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80-ти полигонах и в шести учебных центрах, - сказал Шойгу.

Напомним, что губернатор Волгоградской области сегодня, 4 октября, на заседании комиссии по частичной мобилизации заявил о выполнении задач , которые стояли перед регионом на первом этапе. Ранее о завершении частичной мобилизации отчитались главы еще 17 регионов.

Фото: Минобороны РФ / t.me



