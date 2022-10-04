Федеральные новости

Шойгу: в ВС РФ прибыли 200 тысяч мобилизованных

Федеральные новости 04.10.2022 15:53
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04.10.2022 15:53



Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил сегодня, 4 октября, о прибытии в российские Вооруженные Силы РФ более 200 тысяч мобилизованных.
- В соответствии с указом Президента Российской Федерации с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в Вооружённые силы прибыло свыше двухсот тысяч человек, - сказал Сергей Шойгу.
По его словам, соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности. 
- Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80-ти полигонах и в шести учебных центрах, - сказал Шойгу.
Напомним, что губернатор Волгоградской области сегодня, 4 октября, на заседании комиссии по частичной мобилизации заявил о выполнении задач, которые стояли перед регионом на первом этапе. Ранее о завершении частичной мобилизации отчитались главы еще 17 регионов.
Фото: Минобороны РФ / t.me

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