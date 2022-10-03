Телеком

В России появится Центр биометрических технологий

Телеком 03.10.2022 15:24
0
03.10.2022 15:24


Президент России Владимир Путин подписал указ о создании совместного предприятия (СП) АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ). Учредителями станут «Ростелеком» (49% акций), Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (26% акций) и Банк России (25% акций).
ЦБТ займется разработкой, развитием и тиражированием цифровых технологий идентификации и аутентификации (в том числе на основе биометрических персональных данных), а также сервисов подписания и хранения документов, включая создание, развитие и эксплуатацию коммерческих сервисов и типовых решений. Это позволит повысить уровень цифровизации в различных отраслях экономики.
Стороны объединят усилия и экспертизу в сфере биометрии для ускорения перевода различных услуг в цифровой вид.ЦБТ станет оператором ГИС «Единая биометрическая система» и будет обеспечивать сбор, хранение, обработку и проверку биометрических персональных данных с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Напомним, с 2018 года оператором системы был «Ростелеком».
— “Ростелеком” более десяти лет развивает технологи цифровой идентификации и аутентификации. C их помощью можно быстро и безопасно получать услуги и сервисы не выходя из дома — из любой точки, где есть интернет. Цифровизация экономики значительно ускорила развитие таких технологий, в том числе на основе биометрии, и сегодня они становятся еще более востребованными. Уверен, что созданное совместное предприятие предоставит гражданам новые цифровые возможностии проведение финансовых и нефинансовых операций в режиме онлайн. Успешная деятельность ЦБТ станет важной вехой на пути цифровой трансформации бизнеса и государства, — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
— Единая биометрическая система — один из основных элементов цифровой инфраструктуры страны. Банк России поддерживает создание совместного предприятия и считает, что концентрация ресурсов, технологий и управления в этой новой организации обеспечит внедрения безопасных биометрических технологий в разных сферах нашей жизни. Для граждан это упростит получение финансовых и нефинансовых услуг в цифровом виде, бизнесу это позволит внедрять инновации и снизить издержки. Развитие Единой биометрической системы также будет способствовать развитию российских технологий и повышению их конкурентоспособности, — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.
— Минцифры России продолжает развитие ГИС ЕБС. Для этого совместно с Банком России и ПАО “Ростелеком” создан Центр биометрических технологий. Создание ЦБТ поможет обеспечить развитие биометрических технологий во всех сферах, в том числе в государственных сервисах. Сделает их более современными и удобными. Для тех граждан, которые будут использовать биометрию для получения различных услуг и сервисов, повысится доступность и безопасность этих процессов. При этом для граждан сохранится добровольность использования биометрических данных, а все услуги можно будет также получать в привычном очном формате, — отметил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин.
— “Ростелеком” проделал большую работу по повышению доступности и качества оказания услуг гражданам в электронном виде. Немалую роль в этом сыграли биометрические технологии. Сегодня они все чаще находят применение в различных сферах нашей жизни. Уверен, что именно биометрия придаст новый импульс развитию цифровой экономики и сферы дистанционных услуг, а СП — государственной Единой биометрической системе. А совместное использование сервисов подписания и хранения документов, ЕСИА и биометрии, в свою очередь, станет основой полноценного цифрового профиля гражданина, — сказал вице-президент–директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.
— Совместное предприятие даст новый виток в развитии массовых сервисов с использованием биометрической идентификации и аутентификации. Наша задача как оператора Единой биометрической системы стать проводником для безопасного и комфортного оказания цифровых услуг не только в государственных сервисах, но и в повседневной жизни. В ближайший год мы планируем существенно расширить услуги и сервисы в различных отраслях с использованием биометрии, — сказал генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий.
Единая биометрическая система — необходимая часть механизма удаленной идентификации, который позволяет гражданам дистанционно получать услуги. Она запущена по инициативе Минцифры России, Банка России и «Ростелекома» в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 30 июня 2018 года. 30 декабря 2021 года Единая биометрическая система стала государственной.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
30.09.2022 14:56
Телеком 30.09.2022 14:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.09.2022 14:10
Телеком 29.09.2022 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.09.2022 10:54
Телеком 29.09.2022 10:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.09.2022 11:58
Телеком 21.09.2022 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.09.2022 10:49
Телеком 21.09.2022 10:49
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.09.2022 11:31
Телеком 20.09.2022 11:31
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.09.2022 16:39
Телеком 16.09.2022 16:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.09.2022 12:08
Телеком 16.09.2022 12:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2022 18:53
Телеком 15.09.2022 18:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.09.2022 13:11
Телеком 14.09.2022 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.09.2022 13:46
Телеком 12.09.2022 13:46
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.09.2022 14:13
Телеком 06.09.2022 14:13
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.09.2022 12:44
Телеком 05.09.2022 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.09.2022 11:49
Телеком 02.09.2022 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.09.2022 14:34
Телеком 01.09.2022 14:34
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:53
«Чтобы попасть в салон, сначала нужно выжить»: пассажиры просят наказать водителей автобусов в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:14
Житель Кемерово «изранил» ножом 6 машин в центре Волгограда: видеоСмотреть фотографии
17:51
Последний бой генерал-майора Глазкова воссоздадут на главной высоте РоссииСмотреть фотографии
17:05
«Надо друг другу помогать»: в Волгограде запускают проект для устройства домашних питомцев мобилизованныхСмотреть фотографии
16:47
«Вернуть подлинное имя»: лидер КПРФ Зюганов снова заговорил о переименовании ВолгоградаСмотреть фотографии
15:49
Избежавшая тюрьмы экс-судья Добрынина из Волгограда стала банкротомСмотреть фотографии
15:24
В России появится Центр биометрических технологийСмотреть фотографии
15:15
Госдума поддержала вхождение ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РоссииСмотреть фотографии
15:00
Прокуратура Волгоградской области открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизацииСмотреть фотографии
14:30
Свидетель убийства в центре Волгограда спустя 14 лет прервал молчаниеСмотреть фотографии
13:37
В 12 районах Волгоградской области стартовал отопительный сезонСмотреть фотографии
13:28
«Вас обманул военкомат»: из глубинки Волгоградской области мобилизовали плохо видящего 21-летнего химикаСмотреть фотографии
13:22
Движение по-прежнему перекрыто: в центре Волгограда вырыли котлован для замены трубыСмотреть фотографии
12:00
Театральное воровство в церковной лавке под Волгоградом попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:39
Андрей Бочаров заявил о небывалом урожае за всю историю Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:37
Стали известны подробности ночного тарана магазина в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:20
Нерадивого подрядчика фонда капремонта обвиняют в невыплате зарплаты в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией новый многоквартирный дом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:18
Следствие обвинило мачеху 8-летней девочки в истязании ребенка под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:12
Волгоградцы попросили Вячеслава Володина вернуть троллейбусы в Кировский районСмотреть фотографии
09:57
Пришлось менять 10 метров трубы: в Советском районе Волгограда восстановили подачу водыСмотреть фотографии
09:48
Служивший в Волгоградской области Владимир Жилин погиб на УкраинеСмотреть фотографии
09:48
Какие выплаты и льготы положены мобилизованным волгоградцамСмотреть фотографии
09:39
Мобилизованных учат стрелять по мишеням на полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:56
Волгоградцы сэкономят на подарках в День учителя 300 рублейСмотреть фотографии
08:44
Волгоградские врачи предупредили о риске роста груди у мужчинСмотреть фотографии
08:09
В Волгоградской области средняя зарплата снизилась на 5%Смотреть фотографии
21:32
В Волгограде ушел из жизни заслуженный артист РФ Владимир БелюсенкоСмотреть фотографии
20:01
Жителям юга Волгограда рассказали, когда у них появится водаСмотреть фотографии
19:26
Под Волгоградом мужчина погиб в поножовщине, защищая знакомуюСмотреть фотографии
 