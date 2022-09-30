Федеральные новости

Правительство РФ утвердило правила предоставления отсрочки от мобилизации работникам ОПК

Федеральные новости 30.09.2022 20:44
0
30.09.2022 20:44



Правительство утвердило правила предоставления отсрочки от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации гражданам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса. Документ, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на кабмин РФ, подписан Михаилом Мишустиным.

Право на отсрочку для таких граждан предоставлено решением президента. В постановлении правительства определены категории сотрудников организаций ОПК, которые не будут призываться в рамках частичной мобилизации. Это руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа.

Также правительство утвердило порядок предоставления отсрочки. Так, перечень предприятий, сотрудники которых имеют право на отсрочку, в течение пяти дней утвердит Минпромторг. Затем эти данные направят  в Минобороны и доведут  до военных комиссариатов в регионах.

Отсрочка от призыва по мобилизации будет предоставлена гражданам призывными комиссиями на основании списков сотрудников, полученных от работодателей.

Фото сайта "Титан-Баррикады"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
30.09.2022 10:08
Федеральные новости 30.09.2022 10:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.09.2022 22:01
Федеральные новости 29.09.2022 22:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.09.2022 15:08
Федеральные новости 29.09.2022 15:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.09.2022 17:03
Федеральные новости 28.09.2022 17:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.09.2022 08:10
Федеральные новости 28.09.2022 08:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.09.2022 08:04
Федеральные новости 27.09.2022 08:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.09.2022 08:11
Федеральные новости 24.09.2022 08:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.09.2022 20:15
Федеральные новости 23.09.2022 20:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.09.2022 17:57
Федеральные новости 23.09.2022 17:57
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.09.2022 14:48
Федеральные новости 23.09.2022 14:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.09.2022 10:57
Федеральные новости 23.09.2022 10:57
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.09.2022 20:36
Федеральные новости 21.09.2022 20:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.09.2022 16:38
Федеральные новости 21.09.2022 16:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.09.2022 11:35
Федеральные новости 21.09.2022 11:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.09.2022 14:09
Федеральные новости 20.09.2022 14:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:44
Правительство РФ утвердило правила предоставления отсрочки от мобилизации работникам ОПКСмотреть фотографии
20:02
«На этих людей наплевал весь мир»: волгоградцы — о присоединении к России новых территорийСмотреть фотографииCмотреть видео
19:49
Пилоты рейса «Волгоград-Минводы» устранили неполадку во время полетаСмотреть фотографии
19:32
В Волжском открыли горячую линию для помощи семьям мобилизованныхСмотреть фотографии
18:09
Из военной части в Волгограде отправили домой ошибочно мобилизованного 59-летнего фермераСмотреть фотографии
18:04
Военком Летунов увидел быт мобилизованных волгоградцев на ПрудбоеСмотреть фотографии
17:29
Виновника смертельного взрыва на АГЗС в Волгограде отправят в колонию под конвоемСмотреть фотографии
16:47
Роспотребнадзор перечислил обязательные прививки для волгоградцевСмотреть фотографии
16:41
«Как раньше уже не будет!»: Путин подписал договоры о вхождении в состав России Запорожья, Херсона и ЛДНРСмотреть фотографии
15:37
Несколько сотен волгоградцев собрались на митинг-концерт в центре городаСмотреть фотографии
15:17
Сады Придонья увеличили производственные мощностиСмотреть фотографии
14:56
Где ловит: в каких местах волгоградцы отдыхают с удочкойСмотреть фотографии
14:55
В Волгограде судят двух мошенниц за изъятие 10 тысяч евро у пенсионеркиСмотреть фотографии
14:35
Волгоградцам перечислили основания для отсрочки от мобилизацииСмотреть фотографии
13:49
«Была вспышка и скачок напряжения»: жители Волжского обсуждают взрывСмотреть фотографии
13:45
Волгоградские ученые отправятся на Донбасс, чтобы помочь раненым и больным детямСмотреть фотографии
13:23
Волгоградский инженер потеряла за минуту 4,5 миллиона рублейСмотреть фотографии
13:23
Жителям Волгограда и области сообщили, с какими ВУС мобилизуют в первую очередьСмотреть фотографии
12:42
Нарушителей правил парковки в Волгограде вычислит умная техникаСмотреть фотографии
12:19
Ехал с племянником: на трассе под Волгоградом в машине умер водительСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде проверят обоснованность цен на армейскую экипировкуСмотреть фотографии
11:43
Без участия работника: почти 90% волгоградцев получают социальные услуги в электронном видеСмотреть фотографии
11:39
«Нет настроения»: в Волгоградской области отменяют концерты и представления из-за отсутствия зрителейСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде 14-летняя школьница умерла от неизвестного веществаСмотреть фотографии
11:25
«Россети Юг» предоставили сельхозпредприятиям Волгоградской области более 3,4 МВт мощностиСмотреть фотографии
11:21
Под Волгоградом 7 человек пострадали из-за выехавшего на встречку внедорожникаСмотреть фотографии
10:59
В Волгоградской области названо количество мужчин, достигших пенсионного возрастаСмотреть фотографии
10:45
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших программ рефинансированияСмотреть фотографии
10:10
«Обнимали и кормили пирогами»: в школе под Волгоградом устроили бурную встречу вернувшемуся с мобилизации учителюСмотреть фотографииCмотреть видео
10:08
Путин подписал указы о независимости Запорожской и Херсонской областейСмотреть фотографии
 