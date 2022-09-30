Правительство РФ утвердило правила предоставления отсрочки от мобилизации работникам ОПК

Федеральные новости 30.09.2022 20:44
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30.09.2022 20:44
Правительство утвердило правила предоставления отсрочки от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации гражданам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса. Документ, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на кабмин РФ, подписан Михаилом Мишустиным.
Право на отсрочку для таких граждан предоставлено решением президента. В постановлении правительства определены категории сотрудников организаций ОПК, которые не будут призываться в рамках частичной мобилизации. Это руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа.
Также правительство утвердило порядок предоставления отсрочки. Так, перечень предприятий, сотрудники которых имеют право на отсрочку, в течение пяти дней утвердит Минпромторг. Затем эти данные направят в Минобороны и доведут до военных комиссариатов в регионах.
Отсрочка от призыва по мобилизации будет предоставлена гражданам призывными комиссиями на основании списков сотрудников, полученных от работодателей.
Фото сайта "Титан-Баррикады"
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