Правительство РФ утвердило правила предоставления отсрочки от мобилизации работникам ОПК









Правительство утвердило правила предоставления отсрочки от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации гражданам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса. Документ, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на кабмин РФ, подписан Михаилом Мишустиным.





Право на отсрочку для таких граждан предоставлено решением президента. В постановлении правительства определены категории сотрудников организаций ОПК, которые не будут призываться в рамках частичной мобилизации. Это руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа.





Также правительство утвердило порядок предоставления отсрочки. Так, перечень предприятий, сотрудники которых имеют право на отсрочку, в течение пяти дней утвердит Минпромторг. Затем эти данные направят в Минобороны и доведут до военных комиссариатов в регионах.





Отсрочка от призыва по мобилизации будет предоставлена гражданам призывными комиссиями на основании списков сотрудников, полученных от работодателей.





Фото сайта "Титан-Баррикады"

