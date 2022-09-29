На призывной пункт в Волгограде отправят судебных приставов

Сотрудники УФССП по Волгоградской области начнут работу в областном военном комиссариате. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении, перед приставами стоит задача собрать с мобилизованных волгоградцев заявления о приостановлении исполнительных производств.

– Исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению. В соответствии с частью 2 статьи 40 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, – сообщили 29 сентября в управлении ФССП по Волгоградской области. – Заявления о приостановлении исполнительных производств данная категория должников сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов.

Судебные приставы будут работать с военнослужащими в здании военного комиссариата Волгоградской области. Соответствующее взаимодействие налажено между Федеральной службой судебных приставов и Минобороны России.

