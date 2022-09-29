ФСБ пресекла разглашение персональных данных жителей Волгоградской области

В Волгоградской области сотрудники регионального управления ФСБ России предотвратили распространение персональных данных абонентов одного из сотовых операторов. 21-летний житель города Котельниково, работавший в салоне связи, был задержан оперативниками.

– В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что молодой человек, используя свои служебные полномочия, получил доступ к персональным данным абонентов одного из операторов сотовой связи с целью последующей передачи указанной информации третьим лицам за соответствующее денежное вознаграждение, – сообщили информагентству «Высота 102» в УФСБ России по Волгоградской области. – Вину в содеянном молодой человек полностью признал.

Уголовное дело, которое было возбуждено и расследовалось сотрудниками следственного управления УФСБ, рассмотрел Котельниковский районный суд. Молодой мужчина признан виновным по ч.3 ст.272 УК России – неправомерный доступ к компьютерной информации.

– Бывшему сотруднику салона сотовой связи назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 8 месяцев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, – сообщают в волгоградском УФСБ.